منصّة "إكس" تفتح تحقيقًا بشأن منشورات أنشأها روبوت الدردشة "غروك"

تجري منصة "إكس" تحقيقًا في منشورات عنصرية ومسيئة يُشتبه في أن روبوت الدردشة "غروك"، التابع لشركة "إكس.إيه.آي" والمطور بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ساهم في إنتاجها استجابةً لطلبات بعض المستخدمين.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن فرق السلامة في المنصة بدأت تحقيقًا عاجلًا لتحديد كيفية ظهور هذه المنشورات وما إذا كان النظام قد استخدم لتوليد محتوى يحض على الكراهية.

وقال روب هاريس، مراسل "سكاي نيوز"، في مقطع مصور نشرته الشبكة على منصة "إكس"، إن التحقيق يركز على دور نموذج "غروك" في إنتاج محتوى عنصري أو مسيء عبر الإنترنت.

ولم تصدر شركة "إكس" أو شركة "إكس إيه آي" أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه المزاعم، كما أعلنت وكالة "رويترز" بأنّها لم تستطع التحقق من صحة الفيديو المرفق بالمنشور الذي أشار إلى القضية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الحكومات والجهات التنظيمية حول العالم جهودها لمواجهة المحتوى غير القانوني أو الضار الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت شركة "إكس إيه آي" أنها فرضت قيودًا على خاصية تعديل الصور في "غروك"، كما منعت المستخدمين في بعض المناطق من إنتاج صور لأشخاص يرتدون ملابس فاضحة في سياقات يُحظر فيها هذا النوع من المحتوى.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعٍ أوسع للحد من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد مسيئة أو مخالفة للقوانين.