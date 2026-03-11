"غوغل" تزوّد البنتاغون بوكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بنموذج "جيميناي"

توسع التعاون بين شركات التكنولوجيا والجيش الأميركي أثار انتقادات داخل القطاع، إذ وقع نحو 900 موظف من "غوغل" ونحو 100 موظف من "أوبن إيه آي" رسالة مفتوحة طالبوا فيها إدارات شركاتهم بالالتزام بقيود استخدام الذكاء الاصطناعي التي تبنتها "أنثروبك"...

بدأت شركة "غوغل" تزويد وزارة الحرب الأميركية بوكلاء ذكاء اصطناعي يعتمدون على نموذج "جيمناي"، في خطوة تهدف إلى أتمتة عدد من المهام الإدارية داخل المؤسسة العسكرية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، سيُتاح النظام الجديد مبدئيًا لأكثر من 3 ملايين موظف مدني وعسكري في الوزارة، على أن يعمل في المرحلة الأولى عبر الشبكات غير السرية، مع بحث توسيع استخدامه لاحقًا ليشمل أنظمة سرية وفائقة السرية.

ويشير مصطلح "وكلاء الذكاء الاصطناعي" إلى برامج قادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل شبه مستقل، إذ يمكنها تحديد الأهداف واتخاذ القرارات واستخدام أدوات متعددة لإنجاز العمل دون إشراف بشري مباشر.

ويختلف هذا النوع من الأنظمة عن روبوتات الدردشة التقليدية التي تقتصر على الرد على الأسئلة وتوليد النصوص.

ومن المقرر أن يستخدم البنتاغون ثمانية وكلاء ذكاء اصطناعي لأتمتة مهام مثل تلخيص محاضر الاجتماعات، وإعداد الميزانيات، ومراجعة الإجراءات الإدارية.

وقال نائب رئيس "غوغل"، جيم كيلي، إن موظفي وزارة الدفاع سيكون بإمكانهم أيضًا إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين باستخدام اللغة الطبيعية دون الحاجة إلى مهارات برمجية.

ويأتي هذا التطور في إطار توسع البنتاغون في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساته، خصوصًا بعد خلافه مع شركة "أنثروبك" مطلع العام الجاري بشأن استخدام نموذجها "كلود" في عمليات اعتبرتها الشركة مخالفة لشروط الاستخدام.

وكانت الشركة قد رفضت توظيف تقنيتها في مهام قد تنطوي على استخدامات عنيفة أو في تطوير الأسلحة أو أنظمة المراقبة، ما دفع وزارة الدفاع إلى تصنيفها «خطرًا على سلسلة التوريد»، وهو قرار أعلنت الشركة أنها ستطعن فيه أمام القضاء.

وفي الوقت نفسه، أبرم البنتاغون اتفاقات مع شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، بينها "أوبن إيه آي"، لتعزيز قدراته التقنية.

غير أن توسع التعاون بين شركات التكنولوجيا والجيش الأميركي أثار انتقادات داخل القطاع، إذ وقع نحو 900 موظف من "غوغل" ونحو 100 موظف من "أوبن إيه آي" رسالة مفتوحة طالبوا فيها إدارات شركاتهم بالالتزام بقيود استخدام الذكاء الاصطناعي التي تبنتها "أنثروبك".