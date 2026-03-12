تحذيرات من أنظمة مراقبة بالذكاء الاصطناعي تهدد الحريات في أفريقيا

تُباع هذه التقنيات عادة ضمن حزم متكاملة تضم شبكات كاميرات مراقبة مغلقة، وأنظمة التعرف البيومتري، وأدوات لتحليل الحركة في المدن، ويُروَّج لها باعتبارها وسيلة لمساعدة الدول سريعة التحضر على تحديث بنيتها الحضرية والحد من الجريمة...

حذّر خبراء في حقوق الإنسان والتقنيات الناشئة من أن التوسع السريع في أنظمة المراقبة الجماعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في أفريقيا قد يهدد الخصوصية ويقيّد الحريات العامة.

وكشف تقرير جديد صادر عن "معهد دراسات التنمية" أن 11 دولة أفريقية أنفقت أكثر من 2 مليار دولار على تقنيات مراقبة صينية تشمل أنظمة التعرف إلى الوجوه وكاميرات تتبع حركة الأشخاص والمركبات، في مشاريع تُبرَّر غالبًا بدوافع أمنية رغم محدودية الأطر التنظيمية التي تضبط استخدامها.

وتُباع هذه التقنيات عادة ضمن حزم متكاملة تضم شبكات كاميرات مراقبة مغلقة، وأنظمة التعرف البيومتري، وأدوات لتحليل الحركة في المدن، ويُروَّج لها باعتبارها وسيلة لمساعدة الدول سريعة التحضر على تحديث بنيتها الحضرية والحد من الجريمة.

غير أن باحثين في "شبكة الحقوق الرقمية الأفريقية"، الذين شاركوا في إعداد التقرير، قالوا إنه لا توجد أدلة واضحة على أن هذه الأنظمة نجحت فعليًا في خفض معدلات الجريمة، محذرين من أنها قد تستخدم لمراقبة النشطاء والمعارضين السياسيين وتقييد الاحتجاجات ودفع الصحافيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

وبحسب التقرير، تعد نيجيريا أكبر المستثمرين في هذه البنية التحتية، إذ أنفقت نحو 470 مليون دولار لتركيب 10000 كاميرا ذكية حتى العام الماضي، فيما ركّبت مصر 6000 كاميرا تقريبًا، بينما تمتلك الجزائر وأوغندا نحو 5000 كاميرا لكل منهما.

ويبلغ متوسط الإنفاق لدى الدول الإحدى عشرة نحو 240 مليون دولار، وغالبًا ما تموَّل هذه المشاريع عبر قروض من مصارف صينية.

كما أشار التقرير إلى أن غياب القوانين الواضحة المتعلقة بتخزين البيانات الشخصية واستخدامها يزيد المخاوف بشأن حماية الخصوصية، خصوصًا مع الانتشار السريع لهذه التقنيات.

ويرى خبراء أن المشكلة لا تقتصر على غياب التنظيم القانوني، بل تمتد إلى خطر ترسيخ أنظمة مراقبة قد تُستخدم لتقييد الحريات المدنية وملاحقة المعارضين، مع احتمال تأثر الفئات المهمشة والنشطاء والصحافيين بشكل غير متناسب بهذه الممارسات.