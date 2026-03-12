"تسلا" تحصل على ترخيص لتزويد الكهرباء في بريطانيا

يتيح هذا النموذج للمستخدمين الاستفادة من منظومة طاقة منزلية تعتمد على بطاريات "باور وول"، التي تخزن الكهرباء وتتيح بيع الفائض منها إلى الشبكة العامة ضمن ما يعرف بمحطة الطاقة الافتراضية...

حصلت شركة "تسلا" المملوكة للملياردير إيلون ماسك على ترخيص رسمي لتزويد الكهرباء للمنازل والشركات في بريطانيا، في خطوة تعكس توسع الشركة في قطاع الطاقة إلى جانب نشاطها في السيارات الكهربائية.

ومنح منظم الطاقة البريطاني "أوفجيم" الشركة رخصة لتوريد الكهرباء، ما يسمح لها بتقديم خدماتها لعملاء في إنكلترا واسكتلندا وويلز.

ومن المتوقع أن تعتمد "تسلا" نموذج عمل مشابه لما تطبقه في ولاية تكساس الأميركية، حيث تدير خدمة "تسلا إلكتريك" التي توفر للمشتركين كهرباء منخفضة التكلفة وتشمل تشغيل المنازل والسيارات الكهربائية اعتمادًا على مصادر طاقة أكثر استدامة.

ويتيح هذا النموذج للمستخدمين الاستفادة من منظومة طاقة منزلية تعتمد على بطاريات "باور وول"، التي تخزن الكهرباء وتتيح بيع الفائض منها إلى الشبكة العامة ضمن ما يعرف بمحطة الطاقة الافتراضية.

وفي بريطانيا تُقدَّم هذه الخدمة حاليًا لمالكي بطاريات "باور وول" عبر شركة "أوكتوبس إنرجي"، إحدى شركات الطاقة المنزلية.

ولا تسمح الرخصة الجديدة لـ"تسلا" بتقديم عقود طاقة مزدوجة تشمل الكهرباء والغاز معًا، ما يعني أن العملاء سيحتاجون إلى اتفاق منفصل مع مزود آخر لخدمة الغاز.

ويأتي التوسع في سوق الطاقة في وقت تواجه فيه الشركة تراجعًا في مبيعات سياراتها في بريطانيا وعدد من الأسواق الأوروبية خلال العام الماضي، في ظل اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

وبحسب بيانات جمعية مصنّعي وتجار السيارات في بريطانيا، انخفضت مبيعات "تسلا" في البلاد بنسبة 37% خلال شباط/فبراير، لتتراجع من 3852 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 2422 سيارة.

وتشير التقديرات إلى أن حصة الشركة في السوق البريطانية تبلغ 1.34% منذ بداية العام، مقارنة بـ2.64% لمنافستها الصينية "بي واي دي" و5.43% لشركة "بي إم دبليو".