تصاعد كلفة الذكاء الاصطناعي: "ميتا" تدرس تسريح نحو 20% من موظفيها

تدرس شركة "ميتا" تنفيذ عمليات تسريح واسعة قد تطاول نحو 20% من موظفيها، في إطار مساعٍ لخفض التكاليف المرتبطة باستثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن القرار لم يُحسم بعد، ولم يُحدَّد موعد لتنفيذ التخفيضات المحتملة، إلا أن كبار المسؤولين في الشركة أبلغوا مدراء بارزين بضرورة إعداد خطط لتقليص عدد الموظفين.

وإذا نُفّذت الخطة بهذا الحجم، فستكون أكبر عملية تسريح في "ميتا" منذ إعادة الهيكلة الواسعة التي أعلنتها الشركة بين أواخر عام 2022 وبداية 2023 تحت شعار "عام الكفاءة".

وكانت الشركة قد سرّحت 11 ألف موظف في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أي ما يعادل نحو 13% من قوتها العاملة آنذاك، قبل أن تعلن بعد أربعة أشهر عن خفض إضافي بنحو 10 آلاف وظيفة.

وبلغ عدد موظفي "ميتا" نحو 79 ألف موظف حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب أحدث تقاريرها المالية.

وخلال العام الماضي دفع الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، نحو تعزيز موقع "ميتا" في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ عرضت الشركة حزم تعويضات ضخمة لاستقطاب باحثين بارزين في هذا المجال ضمن فريق جديد يُعنى بتطوير ما يُعرف بـ"الذكاء الفائق".

كما أعلنت الشركة خططًا لاستثمار ما يصل إلى 600 مليار دولار لبناء مراكز بيانات بحلول عام 2028.

وفي إطار توسعها في هذا المجال، استحوذت "ميتا" أخيرًا على منصة التواصل الاجتماعي "مولتبوك" المصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على شراء شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "مانوس" مقابل ما لا يقل عن ملياري دولار.

وكان زوكربيرغ قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي قد يسمح بإنجاز مشاريع كانت تتطلب فرقًا كبيرة من الموظفين بواسطة عدد أقل من المتخصصين.

وتأتي هذه الخطط في سياق اتجاه أوسع داخل شركات التكنولوجيا الأميركية لتقليص أعداد الموظفين مع تزايد اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ففي كانون الثاني/يناير أكدت شركة "أمازون" عزمها تسريح نحو 16 ألف موظف، بينما أعلنت شركة التكنولوجيا المالية "بلوك" الشهر الماضي خفض نحو نصف قوتها العاملة.