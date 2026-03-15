خلاف "أنثروبيك" والبنتاغون يكشف تحوّل وادي السيليكون تجاه الذكاء الاصطناعي العسكري

سلّط الخلاف المتصاعد بين شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" ووزارة الدفاع الأميركية الضوء على تحوّل ملحوظ في موقف شركات التكنولوجيا الكبرى من التعاون العسكري، بعدما كانت قطاعات واسعة في وادي السيليكون تعارض قبل سنوات قليلة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحروب.

وتصاعد النزاع بعد أن رفعت "أنثروبيك" دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية، متهمة الحكومة بحرمانها من عقود حكومية وإدراجها على قائمة سوداء، بسبب رفضها السماح باستخدام نموذجها للذكاء الاصطناعي في بعض التطبيقات العسكرية الحساسة.

وتقول الشركة إن مطالب الوزارة بالسماح باستخدام تقنياتها في "أي استخدام قانوني" قد يفتح الباب أمام توظيفها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في أنظمة أسلحة قاتلة تعمل بشكل مستقل، وهو ما تعتبره الشركة تجاوزًا لخطوطها الأخلاقية الأساسية.

ورغم أن النزاع يعكس استمرار الجدل حول دور الذكاء الاصطناعي في النزاعات العسكرية، فإنه يكشف أيضًا مدى التغيّر في مواقف شركات التكنولوجيا خلال أقل من عقد.

في عام 2018 احتج آلاف موظفي شركة "غوغل" على مشروع عسكري يعرف باسم "مافن" كان يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات الطائرات المسيّرة لصالح البنتاغون.

وأسفرت الاحتجاجات آنذاك عن تراجع الشركة عن تجديد العقد وإقرار سياسات تمنع تطوير تقنيات يمكن أن تُستخدم لإيذاء البشر.

لكن السنوات اللاحقة شهدت تراجعًا تدريجيًا عن هذه القيود. فقد أزالت "غوغل" لاحقًا بنودًا من سياساتها كانت تمنع تطوير تقنيات مرتبطة بالأسلحة، كما وقّعت عقودًا جديدة تتيح للجيوش استخدام منتجاتها.

وفي عام 2024 فصلت الشركة أكثر من 50 موظفًا شاركوا في احتجاجات على تعاونها العسكري.

كما أعلنت الشركة مؤخرًا توفير نظامها للذكاء الاصطناعي "جيميني" للجيش الأميركي لاستخدامه في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لمشروعات غير سرية.

ولم يقتصر التحول على "غوغل". فقد كانت شركة "أوبن إيه آي" تمنع سابقًا وصول الجيوش إلى نماذجها، لكنها بدأت منذ عام 2024 توسيع تعاونها مع المؤسسات العسكرية.

كما وقّعت شركات "غوغل" و"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"إكس إيه آي" عقودًا قد تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار مع وزارة الدفاع لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة عسكرية.

وفي المقابل، برزت شركات أخرى مثل "بالانتير" و"أندوريل" التي جعلت التعاون العسكري محورًا رئيسيًا لنشاطها، وسعت إلى تعزيز حضور التكنولوجيا المتقدمة في القدرات الدفاعية الأميركية.

ورغم النزاع الحالي، يشير مؤسس "أنثروبيك" والرئيس التنفيذي لها داريو أمودي إلى أن شركته تتفق مع الحكومة الأميركية في معظم الأهداف، لكنها تحاول فقط وضع حدود لاستخدام تقنياتها، خصوصًا في مجالات مثل المراقبة الواسعة أو تطوير أسلحة مستقلة بالكامل.