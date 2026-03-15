ماسك: إطلاق مشروع "تيرافاب" لرقائق الذكاء الاصطناعي خلال أسبوع

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن مشروع "تيرافاب" لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي سيُطلق خلال سبعة أيام، في خطوة تعكس توسع الشركة في تطوير تقنيات الحوسبة المتقدمة المرتبطة بالقيادة الذاتية.

وأوضح ماسك أن المشروع يندرج ضمن خطط "تسلا" لبناء قدرات تصنيع خاصة لشرائح الذكاء الاصطناعي، بعدما أشار العام الماضي إلى احتمال إنشاء مصنع ضخم لإنتاج هذه الرقائق.

وتعمل الشركة حالياً على تطوير الجيل الخامس من رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة لدعم أنظمة القيادة الذاتية في سياراتها الكهربائية.

وخلال الاجتماع السنوي للشركة العام الماضي، عرض ماسك تصورات أولية بشأن آليات تصنيع هذه الشرائح، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع شركة "إنتل" في هذا المجال.

وقال حينها إن الشركة قد تبحث تنفيذ مشروع مشترك مع "إنتل"، لكنه أوضح أن أي اتفاق رسمي لم يُوقّع حتى الآن.

ولم تقدّم "تسلا" تفاصيل إضافية بشأن المشروع أو موقع منشآت التصنيع المحتملة، كما لم ترد على طلبات للتعليق حول الخطط الكاملة للمبادرة.