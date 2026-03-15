"نتائج مخيّبة": "ميتا" تُرجئ إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

أرجأت شركة "ميتا" إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي بعد أن أظهرت الاختبارات الداخلية أن أداءه لا يزال أقل من نماذج منافسة طورتها شركات مثل "غوغل" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

وكان من المقرر أن تكشف الشركة هذا الشهر عن النموذج الأساسي الجديد الذي يحمل الاسم الرمزي "أفوكادو"، إلا أن الإطلاق أُرجئ إلى شهر أيار/مايو على الأقل، بعدما تبين أنه لا يضاهي أحدث النماذج المتقدمة لدى المنافسين في مجالات الاستدلال والبرمجة والكتابة.

وبحسب المصادر، تفوق "أفوكادو" على النموذج السابق الذي طورته "ميتا"، كما سجل نتائج أفضل من نموذج "Gemini 2.5" الذي طرحته "غوغل" في آذار/مارس الماضي، لكنه ظل أقل أداءً من "Gemini 3.0" الأحدث.

وأدى ذلك إلى نقاشات داخل الشركة حول احتمال الاستعانة مؤقتًا بنموذج "Gemini" لتشغيل بعض منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل سباق محموم بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أساسية تُستخدم لبناء تطبيقات مثل روبوتات الدردشة وأدوات البرمجة ومولدات الفيديو.

ويراهن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ على الذكاء الاصطناعي بوصفه ركيزة مستقبل "ميتا"، التي تمتلك منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز". وقد أنفقت الشركة مليارات الدولارات لاستقطاب الباحثين وبناء مراكز بيانات قادرة على تشغيل هذه التقنيات.

وفي إطار هذا التوجه، استثمرت "ميتا" نحو 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" عام 2025، وعينت مؤسسها ألكسندر وانغ رئيسًا لقطاع الذكاء الاصطناعي لديها، مع تأسيس مختبر بحثي جديد يعمل على تطوير نماذج متقدمة.

ويعمل المختبر حاليًا على نموذجين، هما "أفوكادو" للذكاء الاصطناعي العام، و"مانغو" المتخصص في توليد الصور والفيديو.

وكان فريق التطوير قد أنهى مرحلة التدريب الأولية للنموذج في نهاية عام 2025، قبل أن يبدأ مرحلة ما بعد التدريب في كانون الثاني/يناير 2026، حين حُدد موعد إطلاق أولي في منتصف آذار/مارس.

كما يناقش مسؤولو الشركة ما إذا كان النموذج الجديد سيصدر بصيغة مفتوحة المصدر، على غرار نماذج "لاما" السابقة، أو بنظام مغلق يحجب الكود الأساسي، في تحول محتمل عن استراتيجية "ميتا" التقليدية في هذا المجال.