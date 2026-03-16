"غوغل" تتخلى عن ميزة ذكاء اصطناعي قدمت نصائح طبية من مستخدمين

أوقفت شركة "غوغل" ميزة جديدة في محرك البحث كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض نصائح صحية مصدرها تجارب مستخدمين من الإنترنت، وذلك في وقت تواجه فيه الشركة تدقيقًا متزايدًا بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم معلومات طبية.

الميزة التي حملت اسم "What People Suggest" كانت تجمع آراء وتجارب أشخاص حول حالات صحية مختلفة وتعرضها للمستخدمين ضمن نتائج البحث، بهدف إتاحة الاطلاع على تجارب الآخرين إلى جانب المعلومات الطبية التقليدية.

لكن الشركة أزالت الأداة بهدوء خلال الأشهر الماضية، وفق مصادر مطلعة على القرار، وهو ما أكدته "غوغل" لاحقًا.

وقال متحدث باسم الشركة إن إلغاء الميزة جاء ضمن عملية "تبسيط أوسع" لصفحة نتائج البحث، مؤكدًا أن القرار لا يتعلق بجودة الأداة أو سلامتها.

وكانت "غوغل" قد قدمت الميزة خلال فعالية صحية نظمتها في مدينة نيويورك عام 2025، مشيرة آنذاك إلى أنها توظف الذكاء الاصطناعي لتنظيم النقاشات المنتشرة على الإنترنت وتحويلها إلى ملخصات يسهل فهمها.

ووفق شرح الشركة حينها، كان الهدف مساعدة المستخدمين على الاطلاع بسرعة على تجارب أشخاص يعانون الحالات الصحية نفسها، مثل معرفة كيف يمارس مرضى التهاب المفاصل التمارين الرياضية.

وجرى إطلاق الميزة أولًا على الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة.

ويأتي التخلي عنها في ظل تصاعد الانتقادات لدور الذكاء الاصطناعي في تقديم معلومات صحية للمستخدمين، خصوصًا بعد تقارير تحدثت عن مخاطر محتملة نتيجة معلومات طبية مضللة تظهر في ملخصات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعرض تلك الملخصات، المعروفة باسم "AI Overviews"، لملياري مستخدم شهريًا فوق نتائج البحث التقليدية.

وكانت تحقيقات صحافية قد أشارت في كانون الثاني/يناير إلى أن بعض هذه الملخصات قد تتضمن معلومات صحية خاطئة أو مضللة، ما قد يعرض المستخدمين لمخاطر.

وعقب تلك الانتقادات، أزالت "غوغل" الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبعض عمليات البحث المتعلقة بالطب، مع استمرار استخدامها في حالات أخرى.