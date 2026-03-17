خلاف بين الجمهوريين بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي بعد تدخل ترامب

فشل مشرّعو ولاية فلوريدا في إقرار مشروع قانون لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، رغم دعم حاكم الولاية رون ديسانتيس، في ظل معارضة مدفوعة بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافض لتشديد القيود على القطاع.

وكان المشروع، الذي عُرف باسم "شرعة حقوق الذكاء الاصطناعي"، يهدف إلى فرض قواعد على الشركات، منها إلزامها بالإفصاح عن استخدام روبوتات الدردشة في التعامل مع المستهلكين، ومنع توظيف التقنية في بعض مجالات الصحة النفسية.

لكن مجلس النواب في الولاية، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، امتنع عن طرح المشروع للتصويت، مع تأكيد قياداته أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم على المستوى الفيدرالي، لا عبر الولايات.

ويعكس هذا التطور انقسامًا متزايدًا داخل الحزب الجمهوري بشأن كيفية التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بين تيار يدعو إلى ضبطها بسبب مخاوف تتعلق بالوظائف وتكاليف الطاقة، وآخر يدعم منح الشركات حرية أوسع في إطار المنافسة العالمية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، تبنى ترامب نهجًا داعمًا لتوسيع صناعة الذكاء الاصطناعي، ووقّع أوامر تنفيذية لتعزيز نموها، إلى جانب تحذيره من محاولات الولايات فرض قيود تنظيمية عليها.

كما تعمل الإدارة الأميركية على إعداد إطار تنظيمي فيدرالي محدود يركز على قضايا مثل الشفافية وسلامة الأطفال، مع تجنب فرض قيود واسعة قد تعيق الابتكار.

ويأتي الخلاف داخل الحزب في توقيت حساس قبل الانتخابات النصفية، حيث يسعى الجمهوريون إلى صياغة موقف موحد تجاه تقنية يُتوقع أن تؤثر على سوق العمل وتكاليف المعيشة.

وفي فلوريدا، التي تُعد نموذجًا مصغرًا للسياسة الجمهورية على المستوى الوطني، أظهر النقاش حول الذكاء الاصطناعي تباينًا واضحًا بين القيادات، خاصة مع تراجع نفوذ ديسانتيس داخل الحزب مع اقتراب انتهاء ولايته.

ورغم تعثر المشروع الأساسي، أقرّ المشرعون قانونًا منفصلًا ينظم استهلاك مراكز البيانات للمياه والكهرباء، ويُلزمها بتحمل التكاليف دون تحميلها للمستهلكين.

ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول تنظيم الذكاء الاصطناعي داخل الحزب الجمهوري في المرحلة المقبلة، مع تباين مواقف قياداته بشأن دور الحكومة في ضبط هذه التكنولوجيا.