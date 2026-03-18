الصين تشدد الرقابة على صفقة ذكاء اصطناعي لـ"ميتا" قبل زيارة ترامب

كثّفت السلطات الصينية تدقيقها في صفقة استحواذ شركة "ميتا" على شركة الذكاء الاصطناعي "مانوس"، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة للحد من انتقال الشركات والخبرات التقنية إلى الخارج.

وبحسب مصادر مطلعة، استدعت جهات حكومية صينية مسؤولي الشركتين لعقد اجتماع لبحث الصفقة، التي بلغت قيمتها نحو ملياري دولار وأُعلن عنها في كانون الأول/ديسمبر 2025.

وتُحقق بكين في ما إذا كانت الصفقة قد انتهكت قواعد تصدير التكنولوجيا أو ضوابط الاستثمار الخارجي، خاصة أن "مانوس" تأسست على يد مهندسين صينيين قبل نقل مقرها إلى سنغافورة.

وأشارت المعلومات إلى أن السلطات قد تفرض قيودًا على سفر بعض مسؤولي الشركة، في إطار إجراءات سبق استخدامها في حالات مشابهة تخضع للتحقيق.

وفي تعليقها، أكدت "ميتا" أن الصفقة تمت وفق القوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن فريق "مانوس" بات مدمجًا ضمن عملياتها.

وتُعد هذه الصفقة من الحالات النادرة التي تجمع بين شركات وتقنيات من الولايات المتحدة والصين، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين البلدين على تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويرى مراقبون أن التحرك الصيني يعكس مخاوف من فقدان الكفاءات والشركات الناشئة لصالح شركات أميركية، خاصة مع تزايد لجوء بعض الشركات إلى نقل مقارها إلى دول مثل سنغافورة لتجنب القيود التنظيمية.

كما قد تُستخدم هذه القضية كورقة ضغط في المفاوضات التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين، في ظل توتر العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

ويأتي التصعيد في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة والصين لعقد لقاء رفيع المستوى، وسط تقارير عن تأجيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين.

ويرى خبراء أن أي إجراءات صارمة من جانب الصين قد تؤثر على حركة المواهب والاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتزيد من تعقيد التعاون التقني بين أكبر اقتصادين في العالم.