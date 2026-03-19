الصين تدفع سباق الروبوتات نحو المصانع وأسواق العمل

تكشف الطفرة الصينية في صناعة الروبوتات عن مساعٍ متسارعة لدمج الذكاء الاصطناعي بالآلات القادرة على أداء مهام بشرية داخل المصانع والمتاجر ومراكز الخدمات، في إطار سباق تقوده شركات ناشئة وحكومات محلية تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للروبوتات.

وتستثمر الصين بكثافة في هذا القطاع، مع توسع عشرات الشركات في تطوير روبوتات شبيهة بالبشر وأنظمة آلية متخصصة، مستفيدة من سلاسل توريد محلية واسعة ودعم حكومي مباشر من المدن والأقاليم.

ويتركز الرهان على أتمتة الأعمال الصناعية، ولا سيما في قطاع السيارات، حيث تعمل شركات صينية على تطوير آلات تنفذ مراحل متقدمة من التجميع النهائي، مثل تركيب العجلات والزجاج ولوحات القيادة، تمهيدًا لتقليص الاعتماد على العمالة البشرية.

وفي هذا السياق، تراهن شركات مثل "غالبوت" و"ليجو روبوتكس" و"يوني تري" على نماذج مختلفة لتسريع الاستخدام التجاري للروبوتات. فبعضها يركز على روبوتات تؤدي مهام محددة في بيئات مضبوطة، مثل التقاط الأغراض وترتيبها أو توزيع المنتجات في الصيدليات والمتاجر، بينما يواصل آخرون تطوير روبوتات أكثر مرونة قادرة نظريًا على التكيف مع بيئات معقدة ومتغيرة.

ويعتمد هذا التقدم على تدريب مكثف للروبوتات عبر جمع كميات كبيرة من البيانات، سواء من خلال تشغيلها عن بُعد بواسطة عاملين بشريين، أو عبر بناء بيئات افتراضية تحاكي ظروف العمل الفعلية.

وتُعد ندرة البيانات الدقيقة الخاصة بالحركة والتفاعل مع الأشياء من أبرز العقبات التي لا تزال تحد من وصول الروبوتات إلى مستوى أداء بشري موثوق في المهام اليومية البسيطة والمعقدة معًا.

ورغم العروض اللافتة التي تقدمها بعض الروبوتات، مثل الرقص والحركات البهلوانية والعروض الترويجية، فإن الاستخدام الصناعي الفعلي لا يزال يميل إلى المهام الضيقة والمحددة، لا إلى الروبوتات العامة القادرة على فعل كل شيء.

ويشير عاملون في القطاع إلى أن الشركات الصينية تتجه إلى الحلول العملية الأقل طموحًا نظريًا، لكنها الأسرع في الوصول إلى السوق والأقدر على خفض الكلفة.

كما يبرز عامل السعر والسرعة بوصفه أحد أهم عناصر التفوق الصيني، إذ تستفيد الشركات من قرب الموردين وتوافر المكونات وخبرة التصنيع، ما يسمح بتطوير النماذج الأولية وتعديلها بوتيرة أسرع وبكلفة أقل من المنافسين في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد جعل ذلك الصين تستحوذ على حصة كبيرة من التركيبات الجديدة للروبوتات الصناعية عالميًا.

في المقابل، تثير هذه التحولات أسئلة متزايدة بشأن مستقبل العمالة، في وقت يزداد فيه الحديث عن استبدال الوظائف المتكررة والمرهقة، خصوصًا في خطوط الإنتاج.

ويقول مطورون إن بعض الوظائف قد تتحول إلى أعمال تدريب وإدارة للروبوتات، لكن هذا التصور لا يقدّم إجابة واضحة عن مصير العمال ذوي المهارات المحدودة.

وتعكس هذه الدينامية أيضًا تداخلًا وثيقًا بين القطاع الخاص والدولة، إذ تتنافس الحكومات المحلية على استقطاب شركات الروبوتات عبر التمويل وتوفير المساحات ومراكز التدريب، ضمن توجه أوسع يمنح السلطات دورًا مباشرًا في تحديد أولويات التكنولوجيا ودعمها.