عنوان: حرائق "سايبرتراك" تثير جدلاً حول سلامة التصميم

تواصل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة مراجعة هذه الحوادث، وسط تزايد الشكاوى المتعلقة بأنظمة الأبواب في سيارات "تسلا"، في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى تشديد القواعد الخاصة بالمقابض المخفية في المركبات الكهربائية...

يثير عدد من الحوادث القاتلة المرتبطة بسيارة "سايبرتراك" الكهربائية من شركة "تسلا" مخاوف متزايدة بشأن سلامة تصميمها، بعد تسجيل حالات احتراق شديد أدت إلى وفاة ركاب وتعذّر خروجهم من المركبة.

وتكشف تقارير أمنية وقضائية عن خمس حوادث حريق على الأقل منذ طرح السيارة قبل نحو عامين، أسفرت عن أربع وفيات، رغم أن عدد المركبات المباعة لا يتجاوز 60000 وحدة. وتشير دعاوى قضائية رفعها ذوو الضحايا إلى أن تصميم المركبة ساهم في احتجاز الركاب داخلها خلال الحرائق.

في إحدى الحوادث بولاية تكساس عام 2024، عثرت السلطات على بقايا بشرية داخل المركبة بعد احتراقها بدرجات حرارة مرتفعة للغاية. وتقول عائلة الضحية إن الحادث كان قابلاً للنجاة، لولا تعذّر فتح الأبواب أثناء اشتعال النيران.

ويحذّر خبراء سلامة من أن اعتماد السيارة على مقابض أبواب كهربائية قد يؤدي إلى إغلاقها تلقائيًا عند انقطاع الطاقة، ما يعيق الهروب. كما أن النوافذ المقوّاة والمواد الصلبة المستخدمة في الهيكل تجعل عمليات الإنقاذ أكثر صعوبة.

وتُظهر حادثة أخرى في كاليفورنيا أن بطاريات الليثيوم قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ"الهروب الحراري"، حيث تشتعل بسرعة وتستمر في الاشتعال رغم محاولات الإطفاء. وفي بعض الحالات، عادت النيران للاشتعال بعد إخمادها.

وتؤكد الشركة في ردودها القانونية أن مركباتها تلتزم بمعايير السلامة، محمّلةً بعض الحوادث مسؤولية سلوك السائقين. في المقابل، يرى منتقدون أن غياب آلية خروج سهلة وبديهية في حالات الطوارئ يمثل خللًا جوهريًا في التصميم.

وتواصل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة مراجعة هذه الحوادث، وسط تزايد الشكاوى المتعلقة بأنظمة الأبواب في سيارات "تسلا"، في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى تشديد القواعد الخاصة بالمقابض المخفية في المركبات الكهربائية.