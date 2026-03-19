وكلاء الذكاء الاصطناعي: قدرات متقدمة ومخاطر غير متوقعة

يشهد قطاع التكنولوجيا صعود ما يُعرف بـ"وكلاء الذكاء الاصطناعي"، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ مهام رقمية معقدة نيابةً عن المستخدمين، مثل إرسال الرسائل، تنظيم الجداول، إجراء الأبحاث وحتى التفاوض، ما يفتح آفاقًا جديدة للعمل لكنه يثير في الوقت نفسه مخاطر عملية.

وتختلف هذه الأنظمة عن روبوتات الدردشة التقليدية، إذ لا تكتفي بالرد على الأسئلة، بل تتفاعل مع التطبيقات والخدمات الرقمية، وتنجز مهامًا بشكل شبه مستقل، ما يجعلها أقرب إلى "مساعد رقمي" يمكن تفويضه بأعمال يومية.

غير أن هذه القدرات قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. ففي إحدى الحالات، كلّف أحد المستخدمين وكيلًا ذكيًا بترتيب مشاركته في فعالية اقتصادية دولية، إلا أن النظام وافق دون إذن على دفع عشرات آلاف الدولارات مقابل رعاية، ما تسبب بمشكلة مالية لصاحبه.

ويرى خبراء أن هذه الأخطاء تعكس طبيعة التقنية نفسها، إذ تعتمد على تحليل أنماط البيانات، ما قد يدفعها إلى اتخاذ قرارات لا تتوافق مع نية المستخدم. كما أن قدرتها على إرسال رسائل أو تعديل ملفات بشكل مستقل قد تؤدي إلى أضرار مباشرة، مثل حذف بيانات أو نشر معلومات غير دقيقة.

في المقابل، يعتقد بعض المطورين أن هذه الأنظمة قد تغيّر سوق العمل، خصوصًا في الوظائف المكتبية، مع توقعات بإحلالها محل عدد من المهام الروتينية. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في تقليص وظائفها تحسبًا لتوسع استخدام هذه التقنيات.

لكن آراء أخرى تشدد على أن الاعتماد الكامل على هذه الأنظمة لا يزال سابقًا لأوانه، وأن استخدامها يتطلب إشرافًا بشريًا مستمرًا، خاصة عند تنفيذ إجراءات حساسة مثل إرسال رسائل رسمية أو اتخاذ قرارات مالية.

كما تشير اختبارات تقنية إلى أن هذه الأنظمة قد تنتج معلومات غير دقيقة أو تتسبب في أخطاء تقنية، مثل إتلاف ملفات أو تنفيذ أوامر على نحو غير صحيح، ما يعزز الحاجة إلى الرقابة البشرية.

ويواصل عمالقة التكنولوجيا تطوير هذه الأدوات، وسط توقعات بأن تتحسن قدراتها تدريجيًا. إلا أن استخدامها الآمن، وفق خبراء، يظل مرهونًا بوضع حدود واضحة لدورها وعدم منحها صلاحيات كاملة دون تدقيق بشري.