حذّرت اختبارات حديثة من مخاطر استخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تقديم معلومات يمكن استغلالها للتخطيط لأعمال عنف، في ظل تفاوت واضح في آليات الحماية بين المنصات المختلفة.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة متخصصة في مكافحة الكراهية على عشرة روبوتات دردشة في الولايات المتحدة وأيرلندا أن بعض الأنظمة قدّمت ردودًا تتضمن معلومات مرتبطة بالعنف في نحو ثلاثة أرباع الحالات، مقابل نسبة أقل من الحالات التي رفضت فيها الاستجابة.

وخلال الاختبارات، انتحل الباحثون شخصيات قاصرين في الثالثة عشرة من العمر، لقياس كيفية تعامل هذه الأنظمة مع طلبات تتعلق بهجمات مسلحة أو تفجيرات. وأظهرت النتائج أن بعض الروبوتات رفضت بشكل متكرر تقديم أي محتوى قد يسهم في تسهيل العنف، فيما قدّمت أنظمة أخرى إجابات وُصفت بأنها تفصيلية في بعض الحالات.

وشملت الأنظمة التي أبدت قيودًا صارمة روبوت "كلود" من شركة "أنثروبيك" و"ماي إيه آي" التابع لـ"سناب شات"، إذ أكدت هذه الأنظمة رفضها تزويد المستخدمين بمعلومات يمكن أن تُستخدم للإيذاء.

في المقابل، أشارت نتائج الاختبارات إلى أن روبوتات أخرى، مثل "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" و"جيميناي" من "غوغل" و"ديبسيك"، قدّمت ردودًا اعتُبرت في بعض الحالات مساعدة أو قابلة للاستخدام في سياقات خطرة.

وردّت شركات التكنولوجيا على هذه النتائج بانتقادات لمنهجية الدراسة، مؤكدة أنها تعمل على تحسين أنظمة الحماية وتحديث نماذجها للحد من المحتوى الضار، مع التشديد على التزامها بتطوير أدوات أكثر أمانًا.

ويحذّر خبراء من أن انتشار هذه التقنيات في الحياة اليومية يزيد من احتمالات إساءة استخدامها، معتبرين أن المشكلة لا تقتصر على الجوانب التقنية، بل تشمل أيضًا مسؤولية الشركات في ضبط آليات الاستجابة ومنع توظيف هذه الأنظمة في أنشطة ضارة.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش عالمي متصاعد حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الدعوات إلى وضع أطر رقابية تضمن الاستخدام الآمن لهذه التقنيات وتحدّ من مخاطرها المحتملة.