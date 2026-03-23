مخاطر الخصوصية تتصاعد: بيع البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

يشهد العالم توسعًا لافتًا في سوق جديدة تقوم على بيع الأفراد بياناتهم الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظل طلب متزايد من الشركات على محتوى بشري عالي الجودة.

ويعمد آلاف الأشخاص حول العالم إلى تحميل تسجيلات صوتية وصور ومقاطع فيديو من حياتهم اليومية عبر تطبيقات متخصصة، مقابل عوائد مالية متفاوتة. وتشمل هذه البيانات محادثات خاصة وأصواتًا ومشاهد من البيئة المحيطة، تُستخدم لاحقًا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الشركات نقصًا متزايدًا في البيانات المتاحة عبر الإنترنت، ما يدفعها إلى اللجوء مباشرة إلى المستخدمين كمصدر بديل. ويؤكد خبراء أن البيانات البشرية ما تزال الأكثر قيمة في تحسين أداء هذه النماذج.

لكن هذه الممارسات تثير مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، إذ تمنح بعض المنصات الشركات حقوقًا واسعة لاستخدام البيانات دون قيود زمنية أو مقابل إضافي، بما في ذلك إنشاء محتوى مشتق منها. كما يحذر مختصون من مخاطر إساءة الاستخدام، مثل انتحال الهوية أو إنتاج مقاطع مزيفة باستخدام أصوات ووجوه المستخدمين.

ورغم الإغراء المالي، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض، يرى باحثون أن هذا النوع من العمل يفتقر إلى الاستقرار ولا يوفر حماية قانونية كافية، وقد يترك المشاركين دون مكاسب طويلة الأمد.

في المقابل، تؤكد بعض الشركات أنها تضع قيودًا على استخدام البيانات وتحاول الحفاظ على ثقة المستخدمين، غير أن خبراء قانونيين يشيرون إلى أن شروط الاستخدام الحالية تمنح الشركات صلاحيات واسعة يصعب التراجع عنها لاحقًا.

ويعكس هذا الاتجاه تحوّلًا في اقتصاد البيانات، حيث يتحول الأفراد إلى مصدر مباشر لتغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط جدل متزايد حول التوازن بين العائد المالي والمخاطر المستقبلية.