تسارع سباق الذكاء الاصطناعي: الفجوة تتّسع بين "وادي السيليكون" والمجتمع

يتزايد التباعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والجمهور، مع تسارع استثمارات الذكاء الاصطناعي، في وقت لا يزال فيه كثير من المستخدمين متحفظين تجاه هذه التقنيات.

وتشير بيانات حديثة إلى أن 65% من الأميركيين لا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في عملهم، وسط شكوك متزايدة بشأن تأثيرها وتنظيمها، مقارنة بحماسة الشركات التي تراهن على هذه التقنيات كمحرك رئيسي للنمو.

وفي هذا السياق، تواصل شركات كبرى مثل "إنفيديا" تعزيز استثماراتها في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بعوائد ضخمة خلال السنوات المقبلة، ما يعكس رهانات متزايدة على هذا القطاع.

بالتوازي، تعيد شركات أخرى توجيه استراتيجياتها، إذ كثّفت "ميتا" إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، على حساب مشاريع سابقة مثل "الميتافيرس"، مع تقليص في بعض الأنشطة وتسريحات محتملة للموظفين.

ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يعيد تشكيل سوق العمل في قطاع التكنولوجيا، مع انتقال التركيز من الكفاءات البشرية إلى الاستثمار في الأنظمة والبنية التحتية التقنية.

وفي جانب آخر، أثارت تقارير عن حوادث حرائق في مركبات "سايبرترك" التابعة لشركة "تسلا" مخاوف تتعلق بالسلامة، بعد تسجيل حالات احتجاز ركاب داخل المركبة نتيجة تعطل الأبواب، ما أدى إلى وفيات ودعاوى قضائية.

ويعكس هذا المشهد تحولات متسارعة في قطاع التكنولوجيا، حيث تتقدم الابتكارات بوتيرة سريعة، بينما تتزايد المخاوف لدى المستخدمين بشأن آثارها الاجتماعية والاقتصادية.