سباق استهلاك الذكاء الاصطناعي يتحول إلى معيار أداء داخل شركات التكنولوجيا

تشهد شركات التكنولوجيا موجة متصاعدة من الاعتماد المكثف على أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح استخدام هذه التقنيات معيارًا جديدًا لتقييم أداء الموظفين، لا سيما في قطاع البرمجة.

وأفادت تقارير بأن بعض الشركات، بينها "ميتا" و"أوبن إيه آي"، تعتمد مؤشرات داخلية تقيس حجم استخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي، في حين يتنافس العاملون عبر لوائح ترتيب تُظهر كمية الاستخدام، المعروفة بوحدات "التوكن".

وفي هذا السياق، سجّل مهندسون استهلاكًا هائلًا من هذه الوحدات، بلغ في بعض الحالات مئات المليارات خلال فترة قصيرة، ما يعكس تحولًا في طبيعة العمل نحو الاعتماد على أنظمة قادرة على تنفيذ المهام بشكل شبه مستقل.

غير أن هذا التوجه أدى إلى ارتفاع التكاليف، إذ قد تصل فاتورة الاستخدام إلى آلاف الدولارات يوميًا لبعض المستخدمين، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى "استعراض إنتاجية" أكثر منه تحسينًا فعليًا في الأداء.

ويشير خبراء إلى أن الأدوات الجديدة، خصوصًا أنظمة البرمجة القائمة على الوكلاء، تتيح تنفيذ مهام معقدة بشكل متواصل، ما يضاعف حجم الاستخدام دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.

ورغم تأكيد بعض الشركات أن الاستخدام المكثف يعزز الإنتاجية، أعرب موظفون عن قلقهم من أن الإفراط في الاعتماد على هذه الأدوات قد لا يكون مستدامًا، خاصة إذا لم يقترن بتحسين جودة المخرجات.

كما حذّر مختصون من أن التركيز على مؤشرات كمية، مثل حجم الاستخدام، قد يغفل معايير أساسية مثل جودة العمل، ما يثير تساؤلات حول فعالية هذه المقاييس في تقييم الأداء المهني.

ويعكس هذا الاتجاه تحولًا أوسع في بيئة العمل، حيث أصبح الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي عاملًا مؤثرًا في المسار الوظيفي، في ظل تنافس متزايد لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة.