"أوبن إيه آي" تغلق خدمة "سورا" لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إيقاف خدمة "سورا" لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بعد أقل من عامين على إطلاقها، في خطوة مفاجئة تأتي ضمن إعادة ترتيب أولوياتها التقنية والمالية.

وأكدت الشركة أنها ستوقف التطبيق المخصص للمستخدمين، إضافة إلى الخدمة التي كانت تُستخدم في إنتاج محتوى بصري للأفلام والتلفزيون، دون تقديم أسباب تفصيلية للقرار.

ويأتي هذا التطور بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيع اتفاقية ترخيص مع "ديزني" تتيح استخدام شخصيات شهيرة مثل "ميكي ماوس" و"سندريلا" و"يودا" في إنتاج مقاطع فيديو عبر المنصة، وهو اتفاق اعتُبر حينها تحولًا مهمًا في العلاقة بين شركات التكنولوجيا وصناعة الترفيه.

ورغم إغلاق الخدمة، أشارت "أوبن إيه آي" إلى أنها ستواصل استخدام تقنيات توليد الفيديو داخليًا، خصوصًا في تدريب الأنظمة الذكية والروبوتات، نظرًا لدور هذه المقاطع في محاكاة العالم الواقعي.

ويرجّح أن القرار مرتبط بتكاليف التشغيل المرتفعة لهذه التقنيات، التي تتطلب قدرات حوسبة وطاقة كبيرة، إلى جانب توجه الشركة نحو تبسيط عملياتها استعدادًا لطرح عام محتمل في الأسواق المالية.

وسجلت الشركة إيرادات بنحو 13 مليار دولار خلال العام الماضي، لكنها تتوقع إنفاقًا ضخمًا يتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، خاصة لتوسيع مراكز البيانات.

من جهتها، أكدت "ديزني" استمرار اهتمامها بالشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية.

ويأتي إغلاق "سورا" في ظل جدل متواصل داخل قطاع الترفيه حول تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الممثلين والمبدعين، وسط مخاوف من استبدالهم تدريجيًا بهذه التقنيات.