تحقيق بريطاني مع شركات كبرى بشبهة التلاعب بالتقييمات

فتحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية تحقيقًا بحق خمس شركات، بينها "Autotrader" و"Just Eat"، على خلفية شبهات تتعلق بعدم التصدي الكافي للتقييمات المضللة أو المزيفة عبر الإنترنت.

وأوضحت الهيئة أنّ التحقيقات تشمل أيضًا شركة خدمات منصة التقييمات "Feefo"، وسلسلة المطاعم "Pasta Evangelists"، في إطار حملة أوسع تستهدف حماية المستهلكين من المحتوى المضلل.

ويركّز التحقيق في "Autotrader" و"Feefo" على احتمال استبعاد مراجعات سلبية منخفضة التقييم، ما قد يحجب صورة كاملة عن تجارب المستخدمين. كما تنظر الهيئة في ما إذا كان موظفون لدى "Dignity" قد كتبوا تقييمات إيجابية بأنفسهم لتعزيز صورة الشركة.

أما "Just Eat"، فتخضع للتدقيق بسبب مخاوف من تضخيم تقييمات بعض المطاعم والمتاجر على منصتها، فيما يُشتبه بأن "Pasta Evangelists" قدّمت حوافز لزبائن مقابل نشر تقييمات إيجابية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة، سارة كارديل، إنّ التقييمات المزيفة تُقوّض ثقة المستهلكين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية، مؤكدة ضرورة ضمان وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وغير مضللة قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وأكدت الهيئة أنّ التحقيقات لا تعني ثبوت مخالفات حتى الآن، مشيرةً إلى أنّ عدد الشركات الخاضعة للمراجعة في هذا الملف ارتفع إلى 14.

وكانت الهيئة قد حصلت في نيسان/أبريل 2025 على صلاحيات أوسع بموجب قانون الأسواق الرقمية والمنافسة وحماية المستهلك، ما يتيح لها فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، إضافة إلى إلزامها بتعديل ممارساتها دون الحاجة للجوء إلى القضاء.