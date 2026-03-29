"أبل" عند الخمسين: إرث الابتكار يواجه اختبار الذكاء الاصطناعي

التحدي الأبرز الذي يواجه "أبل" حاليًا يتمثل في بطء تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بمنافسين مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي"، وهو ما يثير قلق المستثمرين بشأن قدرتها على مواكبة التحولات التقنية.

تحتفل شركة "أبل" الأميركية بمرور 50 عامًا على تأسيسها، بعد مسيرة أعادت خلالها تشكيل ثقافة استهلاك التكنولوجيا عالميًا، غير أنّها تواجه اليوم تحديًا متزايدًا للحفاظ على موقعها الريادي في ظل سباق الذكاء الاصطناعي.

وتعود بدايات الشركة إلى عام 1976، حين أسسها ستيف جوبز وستيف فوزنياك داخل مرآب بسيط في كاليفورنيا، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكبر الشركات في العالم بقيمة سوقية تقارب 3.6 تريليونات دولار.

وخلال عقود، أحدثت "أبل" تحولات جذرية في استخدام التكنولوجيا، بدءًا من الحواسيب الشخصية، مرورًا بالموسيقى الرقمية، وصولًا إلى الهواتف الذكية التي باتت محور الحياة اليومية، مدفوعة بنجاح منتجات مثل "ماك" و"آيفون" و"آيباد" و"آبل ووتش".

وبحسب بيانات شركة "كاونتر بوينت ريسيرتش"، تجاوزت مبيعات "آيفون" 3.1 مليارات جهاز منذ إطلاقه عام 2007، فيما بلغت إيراداته نحو 2.3 تريليون دولار، ما جعله أحد أنجح المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية في التاريخ.

ويُنسب جانب كبير من هذا النجاح إلى رؤية جوبز التي مزجت بين التكنولوجيا والتصميم لتقديم منتجات سهلة الاستخدام، وهو النهج الذي استمر لاحقًا مع تحول الشركة نحو الخدمات الرقمية، خصوصًا عبر متجر "آب ستور" الذي أصبح ركيزة أساسية لنموها، رغم ما أثاره من انتقادات تتعلق بالاحتكار.

وفي موازاة ذلك، لعبت الصين دورًا محوريًا في صعود "أبل"، سواء كمركز رئيسي للتصنيع أو كسوق استهلاكية ضخمة، غير أنّ التوترات التجارية والمنافسة المحلية، خصوصًا من شركات مثل "هواوي"، دفعت الشركة إلى تنويع سلاسل الإمداد نحو دول أخرى مثل الهند وفيتنام.

لكن التحدي الأبرز الذي يواجه "أبل" حاليًا يتمثل في بطء تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بمنافسين مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي"، وهو ما يثير قلق المستثمرين بشأن قدرتها على مواكبة التحولات التقنية.

ويبرز هذا التأخر في تطوير المساعد الرقمي "سيري"، في وقت اتجهت فيه الشركة إلى التعاون مع "غوغل" لتعزيز قدراتها في هذا المجال، بدلًا من الاعتماد الكامل على تطوير داخلي.

ومع ذلك، يرى محللون أنّ تركيز "أبل" على الخصوصية وجودة المنتجات قد يمنحها فرصة للعب دور محوري في تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الشخصي، خاصة عبر تطوير أجهزة قابلة للارتداء وتقنيات جديدة مستوحاة من منتجاتها الحديثة.

وفي ظل هذه المعادلة، تقف الشركة أمام مرحلة مفصلية، بين إرث طويل من الابتكار، وضغوط متزايدة لإثبات قدرتها على قيادة الجيل المقبل من التكنولوجيا.