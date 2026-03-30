تغيير قواعد الصناعة: "إنفيديا" تدفع ألعاب الفيديو نحو الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "إنفيديا" الأميركية إطلاق تقنية "DLSS 5"، في خطوة تشير إلى تحول جوهري في تطوير الرسوميات داخل ألعاب الفيديو، مع اعتماد متزايد على الذكاء الاصطناعي لتوليد المشاهد بدلًا من رسمها تقليديًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، أن التقنية الجديدة تمثل انتقالًا إلى ما وصفه بـ"الرسم العصبي التوليدي"، القائم على بناء العناصر البصرية عبر نماذج تعلم عميق.

وتعتمد تقنية "DLSS"، وهي اختصار لـ"التعلم العميق فائق العينات"، على معالجة الصور بدقة منخفضة ثم إعادة تكوينها بجودة أعلى باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يخفف الضغط على العتاد ويعزز الأداء. إلا أن الإصدار الجديد يتجاوز تحسين الدقة، إذ يتيح توليد الإضاءة والمواد والتفاصيل من الصفر، بما يمنح الألعاب مظهرًا أكثر واقعية.

ووفق تحليلات تقنية، يمكن للتقنية إنتاج عناصر بصرية غير موجودة في الشيفرة الأصلية، ما يفتح الباب أمام مستويات غير مسبوقة من الواقعية، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول دقة المشهد النهائي.

اقتصاديًا، تشير تقديرات صادرة عن استوديوهات تطوير إلى أن "DLSS 5" قد تسهم في خفض تكاليف إنتاج الألعاب، عبر تقليل الحاجة إلى قدرات معالجة مرتفعة، ما يسمح حتى للشركات الصغيرة بتقديم جودة بصرية متقدمة.

في المقابل، تواجه التقنية انتقادات بسبب اشتراطها العمل على بطاقات من الجيل الجديد "RTX 50" المبنية على معمارية "Blackwell"، وهو ما اعتبره بعض المراقبين عاملًا يدفع المستخدمين إلى ترقية أجهزتهم.

وعلى الصعيد الفني، أثار استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد المشاهد مخاوف من فقدان الهوية البصرية للألعاب، بعد ملاحظات بأن المعالجة الخوارزمية قد تغيّر الطابع الفني الأصلي لبعض الأعمال.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس توجهًا أوسع نحو ما يُعرف بـ"التصيير الاحتمالي"، حيث لا تقتصر المعالجة على عرض ما صممه المطور، بل تمتد إلى توقع تفاصيل إضافية، ما يعزز الكفاءة لكنه قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

ومع هذا التحول، يبرز جدل متزايد في صناعة الألعاب حول مستقبل الإبداع البشري، في ظل صعود دور الخوارزميات في تشكيل التجربة البصرية.