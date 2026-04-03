"أوبن إيه آي" تستحوذ على برنامج بث رقمي

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" استحواذها على برنامج البث الرقمي "TBPN" المتخصص في التكنولوجيا والأعمال، في خطوة تهدف إلى تحسين التواصل مع الجمهور وتعزيز النقاش حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي.

وجاءت الصفقة، التي لم تُكشف قيمتها، في وقت تواجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي انتقادات متزايدة بشأن تداعيات هذه التكنولوجيا، سواء على سوق العمل أو القضايا البيئية.

وأوضحت الشركة أنّ البرنامج سيواصل عمله بشكل مستقل من الناحية التحريرية، مع استمرار تقديم حلقاته اليومية، بينما سيتم إيقاف أنشطة الإعلانات الخاصة به. وسينضم "TBPN" إلى قسم الاستراتيجية في "أوبن إيه آي" تحت إشراف فريق الشؤون العالمية.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى بناء منصة حوارية تتيح نقاشًا أوسع حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع إشراك المطورين والمستخدمين في هذا النقاش، في ظل تزايد المخاوف العامة من هذه التقنيات.

ويأتي الاستحواذ ضمن جهود "أوبن إيه آي" لإعادة صياغة استراتيجيتها الإعلامية، بعدما واجهت صعوبة في إدارة خطابها العام، خصوصًا مع تصاعد الشكوك حول دور الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة.

ويُذكر أنّ برنامج "TBPN" انطلق في تشرين الأول/أكتوبر 2024، واكتسب شهرة بين المهتمين بالتكنولوجيا، مستضيفًا شخصيات بارزة في القطاع، مع تركيزه على قضايا الابتكار وريادة الأعمال.