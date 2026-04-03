"غوغل" تتيح تغيير اسم بريد "جيميل" دون فقدان البيانات

يأتي هذا التحديث في ظل تزايد أهمية عناوين البريد الإلكتروني في الحياة اليومية، سواء في الاستخدامات المهنية أو للوصول إلى مختلف الخدمات الرقمية، ما يجعل اختيار عنوان مناسب أمرًا أكثر حساسية من السابق...

أعلنت شركة "غوغل" إتاحة ميزة جديدة لمستخدمي البريد الإلكتروني "جيميل" في الولايات المتحدة، تُمكّنهم من تعديل اسم المستخدم الخاص بهم دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد أو فقدان بياناتهم السابقة.

وبموجب التحديث، سيتمكن المستخدمون من تغيير الجزء الذي يسبق ‎@gmail.com مع الحفاظ على الرسائل القديمة، والملفات، وسجل النشاط، إضافة إلى استمرار استقبال الرسائل على العنوانين القديم والجديد معًا. وكانت هذه الخطوة غير متاحة سابقًا، إذ كان يتعيّن على المستخدم فتح حساب جديد في حال رغبته بتغيير عنوانه.

وأوضحت الشركة أنّ تعديل الاسم سيكون محدودًا بمرّة واحدة كل 12 شهرًا، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين المرونة وحماية الهوية الرقمية للمستخدمين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، سوندار بيتشاي، إنّ هذه الميزة تمنح المستخدمين فرصة التخلّي عن عناوين بريد قديمة أو غير مناسبة، خصوصًا تلك التي أُنشئت في مراحل سابقة ولم تعد تلائم الاستخدامات المهنية الحالية.

وبيّن أنّ المستخدمين يمكنهم إجراء التعديل عبر إعدادات الحساب، من خلال قسم المعلومات الشخصية، ثم اختيار خيار تغيير عنوان البريد المرتبط بحساب "غوغل".

ولم تحدّد الشركة بعد ما إذا كانت هذه الميزة ستُطرح عالميًا، إذ تقتصر حاليًا على المستخدمين داخل الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التحديث في ظل تزايد أهمية عناوين البريد الإلكتروني في الحياة اليومية، سواء في الاستخدامات المهنية أو للوصول إلى مختلف الخدمات الرقمية، ما يجعل اختيار عنوان مناسب أمرًا أكثر حساسية من السابق.