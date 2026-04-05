ماسك يفرض "غروك" على البنوك مقابل دور في طرح "سبيس إكس"

أفادت مصادر مطّلعة أنّ إيلون ماسك اشترط على المؤسسات المالية الراغبة في المشاركة في الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس" الاشتراك في خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك"، التابعة لشركته، كجزء من ترتيبات العمل على الصفقة المرتقبة.

وبحسب المعلومات، وافقت بعض البنوك على إنفاق عشرات ملايين الدولارات لشراء الاشتراكات، وبدأت بالفعل دمج الأداة ضمن أنظمتها التقنية، في خطوة تعكس حجم النفوذ الذي يتمتع به ماسك في أوساط "وول ستريت"، خصوصًا مع ترقّب طرح يُتوقّع أن يكون من الأكبر في التاريخ.

وتشير التقديرات إلى أنّ الطرح قد يجمع أكثر من 50 مليار دولار، مع تقييم يتجاوز تريليون دولار، ما قد يدرّ على البنوك المشاركة رسومًا تتخطّى 500 مليون دولار.

ويأتي هذا الشرط في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية إلى تأمين دور في الصفقة، بعد فترة شهدت تراجعًا في الطروحات الكبرى. كما طلب ماسك من بعض الجهات الإعلان على منصة "إكس"، وإن كان هذا الطلب أقل إلزامًا.

وتعمل خمسة بنوك رئيسية على الملف، إلى جانب مكاتب محاماة، فيما لم يتضح بعد أي منها سيحصل على الدور القيادي في الصفقة.

ويُذكر أنّ "غروك" يُعدّ لاعبًا متأخرًا نسبيًا في سباق الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار ماسك في الترويج له، في وقت واجه فيه انتقادات بسبب محتوى مثير للجدل، ما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات بحقه.

ويُتوقع أن تسهم الاشتراكات المؤسسية الجديدة في تعزيز إيرادات الذراع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي داخل الشركة، قبيل إدراجها المرتقب في الأسواق المالية.