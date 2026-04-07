"ديب سيك" الصينيّة تتحول إلى شرائح "هواوي" متحدّية "إنفيديا"

تشير المعطيات إلى أن نجاح "ديب سيك" في هذا المسار قد يعيد تشكيل خريطة سوق الذكاء الاصطناعي عالميًا، في ظل تصاعد المنافسة بين الشركات الصينية والأميركية على تقنيات الرقائق المتقدمة...

تستعد شركة "ديب سيك" الصينية لإطلاق الجيل الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، معتمدةً على شرائح "هواوي" بدلًا من "إنفيديا"، في خطوة تعكس تحوّلًا استراتيجيًا في سوق التقنية.

ووفق تقارير تقنية، اختارت الشركة استخدام شرائح "هواوي" لتشغيل نموذجها المرتقب "V4"، بعدما كانت تعتمد في السابق على شرائح "إنفيديا"، وذلك في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

ويأتي هذا التحول ضمن جهود أوسع لتوطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين، وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بدعم من سياسات حكومية تشجع استخدام التقنيات المحلية.

ورغم تأخر إطلاق النموذج الجديد، تشير المعلومات إلى أن "ديب سيك" عملت على تكييف نظامها ليتوافق بشكل كامل مع معمارية "هواوي"، وهو ما تطلب تعاونًا تقنيًا مباشرًا بين الشركتين.

في المقابل، أدى هذا التوجه إلى زيادة الطلب على شرائح "هواوي"، خاصة طراز "Ascend 950PR"، حيث طلبت شركات كبرى مثل "Tencent" و"Alibaba" و"ByteDance" كميات كبيرة منها، ما ساهم في ارتفاع أسعارها بنسبة تقارب 20% مع بدء الإنتاج الموسع.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تهديد مباشر لمكانة "إنفيديا" في السوق الصينية، خاصة مع تراجع حصتها إلى نحو 55% بعد أن كانت تهيمن على نحو 95% في السابق، نتيجة القيود الأميركية والإجراءات الصينية المضادة.

كما يعكس التحول تغيرًا في قواعد المنافسة، إذ لم تعد هيمنة "إنفيديا" قائمة على قوة العتاد فقط، بل على منظومتها البرمجية أيضًا، وهو ما تسعى "هواوي" إلى تجاوزه عبر تقديم شرائح متوافقة مع تلك البرمجيات.

وتشير المعطيات إلى أن نجاح "ديب سيك" في هذا المسار قد يعيد تشكيل خريطة سوق الذكاء الاصطناعي عالميًا، في ظل تصاعد المنافسة بين الشركات الصينية والأميركية على تقنيات الرقائق المتقدمة.