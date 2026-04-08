مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي... أرباح قياسية وهشاشة أمام الحروب

يشهد قطاع مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نموًا ماليًا غير مسبوق، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تقنيات الحوسبة، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة كشفت عن هشاشة هذا القطاع أمام الأزمات.

وأظهرت بيانات سابقة أن الاستثمارات في بناء مراكز البيانات تجاوزت 61 مليار دولار خلال 2025، مع تنفيذ أكثر من 100 مشروع جديد، ما عزّز مكانة هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد الرقمي العالمي.

غير أن الحرب الأخيرة على إيران أبرزت نقاط ضعف جوهرية، إذ تسببت في تعطيل مشاريع كبرى داخل الولايات المتحدة وخارجها، من بينها مشروع "ستارغيت" الذي يستهدف استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع مماثلة في المنطقة.

وتكمن أبرز المخاطر في الطبيعة الجغرافية لمراكز البيانات، التي تجعلها عرضة للاستهداف العسكري، فضلًا عن اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة وشبكات الكهرباء، ما يزيد من احتمالات توقفها في أوقات الأزمات.

كما كشفت الأحداث عن تأثير الهجمات على البنية التحتية المحيطة، مثل كابلات الإنترنت، والتي يمكن أن يؤدي تعطلها إلى اضطرابات واسعة في خدمات الاتصال عالميًا.

وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير حلول بديلة لتأمين الطاقة، من بينها المفاعلات النووية المصغّرة، والتوربينات المائية، في محاولة لتقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية.

بالتوازي، تدرس شركات عدة إنشاء مراكز بيانات في مواقع غير تقليدية، مثل المناطق الباردة أو حتى الفضاء، بهدف تحسين كفاءة التبريد وتقليل المخاطر التشغيلية، رغم التحديات التقنية الكبيرة التي لا تزال قائمة.

ورغم هذه الجهود، تبقى مسألة الاتصال بالإنترنت عبر الكابلات البحرية نقطة ضعف رئيسية، في ظل صعوبة استبدالها بتقنيات بديلة قادرة على توفير السرعات المطلوبة.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات متزايدة حول استدامة نموذج مراكز البيانات الحالي، والحاجة إلى تطوير حلول أكثر مرونة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية والتقنية.