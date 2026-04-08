"أنثروبيك" تكشف نموذجَ ذكاء اصطناعي خطيرًا وتقيّد استخدامه

أشار مسؤولو الشركة إلى أن النموذج تمكّن بالفعل من اكتشاف آلاف الثغرات في برامج وأنظمة تشغيل شائعة، بعضها ظل مخفيًا لعقود رغم عمليات التدقيق المستمرة، ما يعكس قفزة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي بمجال الأمن السيبراني...

كشفت شركة "أنثروبيك" عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتمتع بقدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات الأمنية، مؤكدةً أنها لن تطرحه للعامة بسبب المخاوف من إساءة استخدامه.

وأوضحت الشركة أن النموذج، الذي يحمل اسم "Claude Mythos Preview"، قادر على تحليل البرمجيات بشكل مستقل ورصد نقاط ضعف معقدة، بما في ذلك ثغرات غير مكتشفة سابقًا، ما يثير مخاوف من إمكانية استغلاله في الهجمات السيبرانية.

وبدلاً من الإتاحة المفتوحة، قررت "أنثروبيك" حصر استخدام النموذج ضمن تحالف يضم أكثر من 40 شركة تقنية، من بينها "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، بهدف تعزيز أمن البرمجيات ومعالجة الثغرات في الأنظمة الحيوية.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن النموذج تمكّن بالفعل من اكتشاف آلاف الثغرات في برامج وأنظمة تشغيل شائعة، بعضها ظل مخفيًا لعقود رغم عمليات التدقيق المستمرة، ما يعكس قفزة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي بمجال الأمن السيبراني.

ويرى خبراء أن هذه التطورات قد تسرّع سباقًا عالميًا بين الجهات المدافعة والمهاجمين في الفضاء الرقمي، خصوصًا مع إمكانية تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب أشهرًا من العمل خلال دقائق فقط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد القلق داخل قطاع الأمن السيبراني من تأثير النماذج المتقدمة، إذ يُخشى أن تسهم في كشف نقاط ضعف واسعة في البنية التحتية الرقمية، ما قد يستدعي إعادة تقييم شاملة لأنظمة الحماية الحالية.