أعلنت شركة "غوغل" تشديد إجراءات السلامة في روبوت الدردشة "جيميناي"، مع تحديثات تستهدف التعامل مع حالات الضائقة النفسية، وذلك في ظل دعوى قضائية تتهم النظام بالمساهمة في انتحار أحد المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن "جيميناي" سيعرض نسخة محدثة من ميزة "المساعدة متاحة" عند رصد مؤشرات على أزمة نفسية خلال المحادثة، بما يتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى خدمات الطوارئ والدعم عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو المحادثة المباشرة.

وذكرت "غوغل" أن هذه الواجهة ستظل ظاهرة للمستخدم طوال المحادثة بعد تفعيلها، بهدف تسهيل طلب المساعدة في الحالات الحرجة المرتبطة بإيذاء النفس أو التفكير بالانتحار.

كما أعلنت "غوغل دوت أورغ"، الذراع الخيرية للشركة، تخصيص 30 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم خطوط الأزمات حول العالم، إضافة إلى 4 ملايين دولار لتوسيع شراكة مع منصة "Reflex AI" المتخصصة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أنها عملت على تدريب "جيميناي" لتفادي محاكاة العلاقات الإنسانية أو التفاعل العاطفي المفرط، مع التركيز على الحد من السلوكيات التي قد تشجع التنمر أو تعمّق الارتباط العاطفي غير الصحي.

وتأتي هذه الخطوات بعد رفع دعوى أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تتهم "جيميناي" بالتأثير في وفاة رجل أميركي عام 2025، وسط مطالب بإلزام الشركة بتشديد الضوابط، بما يشمل إنهاء المحادثات المرتبطة بإيذاء النفس وإحالة المستخدمين تلقائيًا إلى خدمات الدعم النفسي.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي في القضايا الحساسة، لا سيما تلك المرتبطة بالصحة النفسية وسلامة المستخدمين.