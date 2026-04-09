بريطانيا تحذر من هجمات روسية تستهدف أجهزة "الراوتر" للتجسس

حذّرت هيئة الأمن السيبراني في المملكة المتحدة من نشاط قراصنة يُعتقد بارتباطهم بروسيا، يستهدف أجهزة توجيه الإنترنت المنزلية والشركات الصغيرة بهدف جمع معلومات حساسة لأغراض تجسسية.

وأوضحت الهيئة أنّ الهجمات تعتمد على استغلال ثغرات في أجهزة "الراوتر" الشائعة، ما يتيح للمهاجمين سرقة بيانات الدخول، وإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع مزيفة، إضافة إلى التسلل إلى الأجهزة المتصلة بالشبكة مثل الهواتف والحواسيب.

وبيّنت أن هذه العمليات تُنفّذ بشكل واسع النطاق، عبر استهداف عدد كبير من المستخدمين، قبل تصفية الأهداف ذات القيمة الاستخباراتية لاحقًا، ضمن نمط متكرر من الهجمات التي تركز على ما يُعرف بـ"الأجهزة الطرفية" المرتبطة بالإنترنت.

وأشار خبراء إلى أن هذه الأجهزة غالبًا ما تُهمل من حيث التحديثات الأمنية، ما يجعلها نقطة ضعف رئيسية يمكن استغلالها لاختراق الشبكات المنزلية أو المؤسسية والتنقل داخلها.

ورجّحت الهيئة أن تكون مجموعة "APT28"، المعروفة أيضًا باسم "Fancy Bear"، وراء هذه الهجمات، وهي جهة يُعتقد على نطاق واسع ارتباطها بالاستخبارات الروسية، وقد سبق اتهامها بتنفيذ هجمات بارزة، منها اختراق البرلمان الألماني عام 2015.

وفي سياق متصل، شدّد خبراء على ضرورة مراقبة أي نشاط غير معتاد داخل الشبكات، خصوصًا لدى الأفراد والشركات الصغيرة، مع التأكيد على أهمية تحديث أجهزة التوجيه بشكل دوري.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت مؤخرًا بيع بعض أجهزة "الراوتر" المخصصة للمستهلكين والمصنّعة خارج أراضيها، معتبرة أنها تشكّل تهديدًا للأمن القومي، في ظل استخدام ثغراتها لتنفيذ هجمات إلكترونية وتعطيل شبكات وسرقة بيانات.

غير أنّ مختصين أشاروا إلى أن هذا الحظر لا يعالج بالكامل المخاطر القائمة، خاصة مع استمرار استخدام أجهزة قديمة لم تعد تتلقى تحديثات أمنية.

ويستحضر الخبراء حوادث سابقة تؤكد خطورة هذه الثغرات، من بينها هجوم عام 2016 على البنك المركزي في بنغلادش، حيث استُخدمت أجهزة توجيه ضعيفة الحماية لاختراق الشبكة وسرقة نحو 80 مليون دولار.