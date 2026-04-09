"ميتا" تطلق "ميوز سبارك" بعد تعثر "لاما 4"

أعلنت شركة "ميتا" إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم "ميوز سبارك"، في محاولة لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، عقب الأداء المتواضع لنموذج "لاما 4".

وأوضحت الشركة أن النموذج الجديد يتميز بسرعة أعلى وكفاءة محسّنة مقارنة بالإصدارات السابقة، مشيرةً إلى أنّ تطويره جاء بعد إعادة بناء شاملة لمنظومة الذكاء الاصطناعي داخل وحدة "سوبر إنتيليجنس لابس" خلال الأشهر التسعة الماضية.

وسيُستخدم "ميوز سبارك" لتشغيل مجموعة من خدمات "ميتا"، بما في ذلك تطبيقاتها ومنتجاتها مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"ماسنجر"، إضافة إلى النظارات الذكية. ويتوفر النموذج حاليًا في الولايات المتحدة فقط.

وبحسب الشركة، يتميز النموذج بحجم صغير وأداء سريع، مع قدرة على معالجة أسئلة معقدة في مجالات متعددة، من بينها العلوم والرياضيات والصحة، وهو الأول ضمن سلسلة "ميوز" التي يجري العمل على تطوير أجيال لاحقة منها.

وجاء إطلاق النموذج الجديد في ظل اشتداد المنافسة العالمية، بعد تأخر "لاما 4" مقارنة بنماذج متقدمة طورتها شركات في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

ودفع هذا التراجع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى إعادة هيكلة فريق الذكاء الاصطناعي، في خطوة شملت تغييرات قيادية بارزة، إلى جانب حملة توظيف لاستقطاب كفاءات من شركات منافسة مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل".

كما عكست هذه التحركات تحولًا في استراتيجية "ميتا"، بعيدًا عن نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح الذي اعتمدته سابقًا، نحو تطوير أنظمة أكثر ارتباطًا ببيانات المستخدمين وسياقهم الشخصي.

وأكدت الشركة أن توجهها الجديد يركز على بناء "ذكاء فائق شخصي" قادر على فهم المستخدمين والتفاعل مع تجاربهم بشكل أعمق، وليس مجرد تقديم إجابات تقليدية.