تأخر إطلاق "ديبسيك 4" يثير تساؤلات حول قدرات الصين في سباق الذكاء الاصطناعي

يحيط الغموض بإطلاق النموذج الجديد "في 4" (V4) من شركة "ديبسيك" الصينية، رغم ترقّب واسع في الأوساط التقنية العالمية، في ظل مؤشرات على تحديات تقنية وجيوسياسية تواجه المشروع.

وكانت الشركة الناشئة قد برزت بقوة مطلع عام 2025 بعد إطلاق روبوت المحادثة منخفض التكلفة "آر 1"، الذي قدّم أداءً منافسًا لنماذج أميركية، ما عزّز موقع الصين في سباق الذكاء الاصطناعي. إلا أنّ النسخة الجديدة المنتظرة لم تُطرح حتى الآن، رغم تقارير تحدثت عن قرب إطلاقها.

وتتركز الشكوك حول نوعية الرقائق المستخدمة في تدريب النموذج وتشغيله، في ظل القيود الأميركية على تصدير تقنيات متقدمة إلى الصين. وتشير تقديرات إلى احتمال اعتماد "ديبسيك" على رقائق تطورها "هواوي"، في خطوة قد تعكس تقدّمًا في مسار الاكتفاء الذاتي.

وأفادت تقارير بأن شركات تقنية كبرى، مثل "علي بابا" و"بايت دانس" و"تينسنت"، تقدّمت بطلبات كبيرة على هذه الرقائق استعدادًا للإطلاق المرتقب.

ويرى محللون أنّ الانتقال من رقائق "إنفيديا" إلى بدائل محلية يتطلب تعديلات هندسية معقّدة، قد تؤثر في سرعة تطوير النموذج أو أدائه، خاصة إذا كان "في 4" من الفئة المتقدمة ومتعدد الوسائط.

كما ترتبط التأخيرات المحتملة بصعوبات توسيع النماذج المتطورة دون الوصول الكامل إلى العتاد الأميركي، وهو ما يفرض قيودًا على القدرة الحاسوبية اللازمة للتدريب.

في المقابل، تحدثت تقارير غير مؤكدة عن محاولات للالتفاف على القيود عبر الحصول على رقائق متقدمة بطرق غير مباشرة، وهو ما نفته شركة "إنفيديا"، مؤكدة عدم وجود أدلة على ذلك.

وتشير التوقعات إلى أن "في 4" قد يقدم قدرات متقدمة تشمل إنتاج النصوص والصور والفيديو، مع كفاءة عالية وتكلفة منخفضة، ما قد يؤثر في موازين المنافسة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي حال نجحت "ديبسيك" في تشغيل النموذج بالكامل باستخدام رقائق محلية، فقد يشكّل ذلك تحولًا استراتيجيًا في المشهد التكنولوجي، ويعزز استقلالية الصين في هذا المجال الحيوي.