تعليق مشروع "ستارغيت" يوجّه ضربة لطموحات بريطانيا في الذكاء الاصطناعي

يرى خبراء أنّ ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا، والتي تُعد من الأعلى في أوروبا، يشكل عاملًا رئيسيًا في إبطاء أو إلغاء مشاريع مراكز البيانات، إلى جانب اشتداد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي...

أوقفت شركة "أوبن إيه آي" خططها للاستثمار في مشروع "ستارغيت" داخل المملكة المتحدة، في خطوة تعكس تحديات متزايدة تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيدات البيئة التنظيمية.

وكان المشروع جزءًا من تفاهمات أُعلنت سابقًا بين بريطانيا والولايات المتحدة، هدفت إلى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية التقنية، بما يشمل مراكز بيانات متقدمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا وتعزيز ما يُعرف بـ"الحوسبة السيادية".

وأوضحت الشركة أنّها ستؤجل تنفيذ المشروع إلى حين توافر "الظروف المناسبة" للاستثمار طويل الأمد، دون تقديم جدول زمني واضح لاستئنافه.

وجاء القرار في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى جعل الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، غير أنّ انتقادات سياسية أشارت إلى ضعف التخطيط وغياب رؤية صناعية متماسكة، إضافة إلى الاعتماد المفرط على شركات التكنولوجيا الأميركية.

كما أثار تعليق المشروع تساؤلات حول جدوى التعهدات الاستثمارية السابقة، خصوصًا مع تقارير تحدثت عن تأخر مشاريع بنى تحتية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها حاسوب فائق كان من المقرر تشغيله خلال عام 2026.

ويرى خبراء أنّ ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا، والتي تُعد من الأعلى في أوروبا، يشكل عاملًا رئيسيًا في إبطاء أو إلغاء مشاريع مراكز البيانات، إلى جانب اشتداد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الحكومة من جهتها استمرار العمل مع شركات التقنية الكبرى لتعزيز قدرات البنية التحتية، مشيرة إلى استقطاب استثمارات خاصة تتجاوز 100 مليار جنيه إسترليني في القطاع خلال الفترة الأخيرة.