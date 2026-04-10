واشنطن تستدعي كبار المصرفيين لمناقشة مخاطر سيبرانية لنموذج ذكاء اصطناعي جديد

عقدت وزارة الخزانة الأميركية اجتماعًا مع رؤساء أكبر المصارف في البلاد هذا الأسبوع، على خلفية مخاوف متزايدة من مخاطر سيبرانية مرتبطة بنموذج ذكاء اصطناعي جديد تطوره شركة "أنثروبيك".

وبحسب تقارير، شارك في الاجتماع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وذلك عقب الكشف عن نموذج "كلود ميثوس"، الذي تقول الشركة إنه يملك قدرات غير مسبوقة في اكتشاف الثغرات البرمجية واستغلالها.

وجاءت المخاوف بعد تسريب أجزاء من شيفرة النموذج، ما دفع "أنثروبيك" إلى التحذير من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تجاوز معظم البشر، باستثناء الخبراء، في رصد نقاط الضعف التقنية، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والأمن العام والأمن القومي.

وضم الاجتماع رؤساء مصارف تُصنّف ضمن المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية، أي تلك التي قد يؤدي تعثرها إلى تهديد الاستقرار المالي، من بينهم مديرو "غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"مورغان ستانلي" و"ويلز فارغو"، فيما تغيب رئيس "جي بي مورغان" عن الحضور رغم توجيه الدعوة له.

وفي رسالة سنوية للمساهمين، حذّر رئيس "جي بي مورغان" جيمي ديمون من أنّ المخاطر السيبرانية لا تزال من أبرز التهديدات، متوقعًا أن يزيد الذكاء الاصطناعي من حدّتها.

وأفادت "أنثروبيك" بأن نموذج "ميثوس"، الذي لم يُطرح بعد، كشف آلاف الثغرات في برمجيات وتطبيقات واسعة الاستخدام، ما دفعها إلى حصر الوصول إليه في عدد محدود من الشركات، بينها "أمازون" و"آبل" و"مايكروسوفت"، إلى جانب شركات شبكات ومؤسسات تقنية أخرى.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من إمكانية استغلال هذه الأدوات من قبل قراصنة لاختراق الأنظمة أو كسر وسائل التشفير، خصوصًا أن بعض الثغرات التي اكتشفها النموذج يعود تاريخها إلى 27 عامًا، دون أن تُرصد سابقًا.

ولم تصدر تعليقات رسمية من وزارة الخزانة أو مجلس الاحتياطي الفدرالي أو المصارف المعنية، كما لم تعلّق شركة "أنثروبيك" على التقارير.