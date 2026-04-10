"إكس إيه آي" تقاضي ولاية كولورادو لوقف قانون جديد ينظّم الذكاء الاصطناعي

جاءت الدعوى في سياق جدل متصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن كيفية تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل توجه بعض الولايات إلى فرض قيود تنظيمية، مقابل مساعٍ على المستوى الفدرالي لتخفيف تلك القيود...

رفعت شركة "إكس إيه آي" التابعة للملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية ضد ولاية كولورادو الأميركية، في محاولة لمنع تطبيق قانون جديد ينظّم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، والمقرر دخوله حيّز التنفيذ في 30 حزيران/يونيو 2026.

ويفرض القانون، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الولايات المتحدة، التزامات على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف الحد من "التمييز الخوارزمي" في مجالات حيوية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية والإسكان والخدمات المالية.

وتقول الشركة إن التشريع ينتهك حرية التعبير المكفولة دستوريًا، معتبرة أنّه يجبرها على تبنّي مواقف أيديولوجية تحددها الولاية، خصوصًا في قضايا العدالة العرقية، كما يقيّد المحتوى الذي يمكن أن تنتجه أنظمتها.

وجاءت الدعوى في سياق جدل متصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن كيفية تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل توجه بعض الولايات إلى فرض قيود تنظيمية، مقابل مساعٍ على المستوى الفدرالي لتخفيف تلك القيود.

وتواجه "إكس إيه آي"، المطوّرة لروبوت الدردشة "غروك"، انتقادات متكررة تتعلق بمخرجات النظام، بينها اتهامات بنشر محتوى عنصري ومتحيز، فضلًا عن ترويج نظريات مؤامرة.

وكان حاكم كولورادو جاريد بوليس قد وقّع القانون عام 2024 مع إبداء تحفظات، داعيًا لاحقًا إلى تعديله، فيما جرى تأجيل تطبيقه من شباط/فبراير إلى نهاية حزيران/يونيو 2026.

وتسعى الشركة، من خلال الدعوى المقدمة أمام محكمة فدرالية، إلى استصدار قرار قضائي يوقف تنفيذ القانون ويقر بعدم دستوريته، في حين امتنعت السلطات في كولورادو عن التعليق، ولم تصدر الشركة ردًا رسميًا إضافيًا.