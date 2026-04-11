الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل وسط غموض بشأن الوظائف المهدّدة

حذّر قادة قطاع التكنولوجيا خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو من تحولات عميقة في سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التكيّف يتطلب الجمع بين مهارات البرمجة والتفكير النقدي والمهارات الإنسانية، وسط تزايد المخاوف من تقلّص الوظائف، خصوصًا للمبتدئين.

من مؤتمر "هيومان إكس" الذي أُقيم في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع (Getty Images)

رسمت صناعة الذكاء الاصطناعي، خلال مؤتمر هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو، ملامح "حزمة نجاة" للعمال، تقوم على إتقان البرمجة، وتعزيز التفكير النقدي والمهارات الإنسانية، في وقت لا يزال الغموض يكتنف حجم الوظائف التي قد تقضي عليها هذه الثورة ونوعها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وعند مدخل مؤتمر "هيومن إكس"، الذي استمر 4 أيام وضمّ نحو 6500 مستثمرًا ورائد أعمال ومديرًا تنفيذيًا في قطاع التكنولوجيا، رفعت إحدى الشركات العارضة لافتة كُتب عليها؛ "توقفوا عن توظيف البشر".

وعلى المنصة الرئيسة، أكدت ماي حبيب، المديرة التنفيذية لمنصة "رايتر" للذكاء الاصطناعي، أن إدارات كبرى الشركات الأميركية "تعيش حالة ذعر جماعي" حيال هذا الملف.

رغم ذلك، رأى معظم المشاركين أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتبرير موجات التسريح الأخيرة البارزة ليس سوى ذريعة واهية، فيما وصفه رئيس شركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، في شباط/ فبراير الماضي بـ"الغسل بالذكاء الاصطناعي".

وأجمع مستثمرون ورؤساء شركات صغيرة ومؤسسو شركات ناشئة؛ على أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولًا في "كل شركة وكل وظيفة وكل طريقة عمل"، وفق ما لخّص الرئيس التنفيذي لخدمات الحوسبة السحابية في "أمازون ويب سيرفيسز"، مات غارمان.

وفي النقاشات، يُتجنب التطرق إلى فقدان الوظائف، إذ يشار إلى الذكاء الاصطناعي على أنه "مجرد أداة"، فيما يبقى التكيّف هو الكلمة المفتاحية.

غير أن الخلاف يبدأ عند تحديد ملامح هذا التكيّف. فقبل عامين، أثار الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، جدلًا بقوله إن "لا أحد يجب أن يبرمج بعد الآن"، لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بالمهمة بشكل أسرع وأفضل.

وردّ عليه الثلاثاء مؤسس منصة "ديب ليرنينغ إيه آي" وأحد أبرز الأصوات في سيليكون فالي، أندرو نغ، معتبرًا أن ذلك "من أسوأ نصائح التوظيف على الإطلاق".

وبرأيه، لا تزال البرمجة مهارة أساسية، بل إن الذكاء الاصطناعي جعلها أكثر انتشارًا. ويقول "لا تكتبوا الشيفرة يدويًا، اطلبوا من الذكاء الاصطناعي القيام بذلك وستصبحون أكثر قوة"، لكن بعدد أقل من الموظفين، إذ بات يكفي مهندسان لتنفيذ مشاريع كانت تتطلب 15 مهندسًا سابقًا.

كما برز توجه في سيليكون فالي يمنح "المهارات الناعمة"، أي الخصال الإنسانية والسلوكية، أهمية متزايدة.

وشدد الرئيس التنفيذي لمنصة "كورسيرا"، غريغ هارت، على أن ما يميّز الموظف "هو المهارات الإنسانية، مثل التفكير النقدي، والتواصل، والعمل الجماعي"، مشيرًا إلى أن الإقبال على دورات التفكير النقدي تضاعف 3 مرات خلال عام.

القدرة على الحُكم

وكانت الشريكة المؤسسة لشركة "أنثروبيك"، دانييلا أمودي، قد شددت في شباط/ فبراير على أن "ما يجعلنا بشرًا سيصبح أكثر أهمية"، مضيفة أن شركتها توظف أشخاصًا يتمتعون بمهارات التواصل والتعاطف والفضول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "داتا إيكو" الفرنسية، فلوريان دويتّو، إن القيمة الحقيقية للإنسان تكمن في "القدرة على إصدار الأحكام؛ الجلوس مع قلم وتلخيص الأمور والقول: أعتقد أن...".

ورسم صورة لعالم يعمل فيه نظام الذكاء الاصطناعي ليلًا، ثم يراجع الإنسان النتائج صباحًا، قبل أن يستأنف النظام عمله بشكل مستقل خلال استراحة الغداء.

لكنه حذّر من أن "جيلًا كاملًا قد ينشأ من دون أن يكتب شيئًا كاملًا من البداية إلى النهاية في حياته، وهذا أمر مقلق".

غير أن نصائح القطاع قد تبدو بعيدة عن واقع جيل يواجه صعوبة في دخول سوق العمل، إذ إن الذكاء الاصطناعي أَتْمَتَ ( أي جعله أوتوماتيكيًا) أولًا المهمات التي كانت تُستخدم للتدريب.

وبحسب دراسة لصندوق "سيغنال فاير"، تراجعت عمليات توظيف أصحاب الخبرة التي تقل عن عام بنسبة 50%، بين 2019 و2024 لدى كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

ولا ينجو أي جيل من التأثيرات المحتملة، إذ حذّر نائب الرئيس الأميركي الأسبق، آل غور، من ضرورة الاستعداد لفقدان وظائف في قطاعات عدة.

وكان الصوت الأبرز في الدعوة إلى التحرك، إذ طالب بوضع خطة لرصد الوظائف المهددة والتحضير لإعادة التأهيل، لتجنب تكرار أخطاء مرحلة إزالة التصنيع خلال العولمة في العقد الأول من الألفية.

لكنه أبدى أسفه لأن "الحديث في هذا الموضوع قد يغيّب لأنه قد يبطئ الحماسة للتكنولوجيا".