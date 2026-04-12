الذكاء الاصطناعي ينتحل أسماء فنانين على "سبوتيفاي" ويهدد عائداتهم المالية

يحذر باحثون من أن التصدي لهذه الظاهرة يظل معقدًا، في ظل التداخل بين حماية حقوق الملكية الفكرية ودور المنصات الخاصة في ضبط المحتوى، ما قد يترك العبء الأكبر على الفنانين أنفسهم لمراقبة حساباتهم والتبليغ عن الانتهاكات...

تتزايد المخاوف في صناعة الموسيقى من انتشار محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي ينتحل أسماء فنانين حقيقيين على منصات البث، في ظاهرة يرى خبراء أنها تتفاقم بسرعة وتؤثر على حقوق المبدعين وعائداتهم المالية.

وكشف موسيقيون عن ظهور أعمال لا تعود إليهم على منصة "سبوتيفاي"، نُشرت تحت أسمائهم دون علمهم، في وقت باتت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج موسيقى بكميات كبيرة وبجودة متفاوتة، ما يصعّب التمييز بين الأصلي والمزيّف.

وتشمل الحالات فنانين في أنماط مختلفة، من موسيقى الجاز إلى الروك والراب، حيث جرى إنشاء حسابات أو إصدار أعمال تحمل أسماءهم، رغم عدم ارتباطهم بها، ما دفع بعضهم إلى التحرك لإزالة المحتوى من المنصات.

وأقرت "Spotify" بوجود المشكلة، مشيرة إلى أنها حذفت أكثر من 75 مليون مقطع اعتبرتها "مزعجة" خلال عام واحد، وأعلنت العمل على أدوات جديدة تمنح الفنانين قدرة أكبر على مراجعة المحتوى المنشور بأسمائهم قبل إتاحته للجمهور.

ورغم هذه الإجراءات، يرى مختصون أن الظاهرة تتجاوز منصة واحدة، إذ تمتد إلى خدمات بث أخرى مثل "Apple Music" و"YouTube"، في ظل تقديرات تشير إلى أن ما بين 5% و10% من إجمالي الاستماعات في القطاع قد تكون احتيالية، بما يعادل خسائر سنوية تتراوح بين مليار وملياري دولار.

كما تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع هذه الممارسات، عبر تمكين جهات غير مشروعة من إنتاج كميات ضخمة من المقاطع خلال وقت قصير، ثم استخدام برامج آلية لرفع عدد الاستماعات بشكل مصطنع لتحقيق أرباح من عائدات البث.

وفي إحدى القضايا، أقرّ شخص بالاحتيال على منصات الموسيقى بعد تحميل آلاف الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي وتشغيلها عبر برامج آلية، محققًا أكثر من 10 ملايين دولار خلال عدة سنوات.

ويحذر باحثون من أن التصدي لهذه الظاهرة يظل معقدًا، في ظل التداخل بين حماية حقوق الملكية الفكرية ودور المنصات الخاصة في ضبط المحتوى، ما قد يترك العبء الأكبر على الفنانين أنفسهم لمراقبة حساباتهم والتبليغ عن الانتهاكات.