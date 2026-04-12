تقنية تشفير داخل الكاميرا لمواجهة التزييف العميق

يرى مختصون أن التقنية قد تعزز موثوقية الصور في المجال الإعلامي، من خلال تمكين المؤسسات الصحافية من نشر محتوى موثّق تشفيريًا، ما يحد من انتشار المعلومات المضللة...

يعمل باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT"، بالتعاون مع شركات متخصصة في تصنيع المستشعرات البصرية، على تطوير تقنية جديدة تهدف إلى الحد من انتشار المحتوى الرقمي المزيّف، عبر توثيق أصالة الصور لحظة التقاطها.

وتأتي هذه الجهود في ظل التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي باتت قادرة على إنتاج صور ومقاطع يصعب تمييزها عن الواقع، ما يعزز مخاطر ما يُعرف بـ"التزييف العميق".

وتعتمد التقنية على إدماج "توقيع مشفّر" داخل المستشعر الضوئي في الكاميرا أو الهاتف الذكي، بحيث يتم توليد بصمة رقمية فريدة لكل صورة فور التقاطها، ما يحوّل الكاميرا إلى أداة توثيق رقمية موثوقة.

ويُنشئ نظام داخلي محمي هذه البصمة عبر ربط البيانات البصرية بمعلومات إضافية، تشمل وقت الالتقاط والموقع الجغرافي وظروف الإضاءة، إلى جانب بيانات تعريف الجهاز، بحيث تصبح هذه العناصر جزءًا لا يمكن فصله عن الصورة من دون إتلاف التشفير.

ويشير الباحثون إلى أن هذا النهج يختلف عن الأساليب التقليدية التي تركز على اكتشاف التلاعب بعد حدوثه، إذ يسعى إلى منع التزييف من الأساس عبر إثبات المصدر الأصلي للمحتوى.

ويرى مختصون أن التقنية قد تعزز موثوقية الصور في المجال الإعلامي، من خلال تمكين المؤسسات الصحافية من نشر محتوى موثّق تشفيريًا، ما يحد من انتشار المعلومات المضللة.

كما يُتوقع أن يكون لها أثر في المجال القضائي، إذ يمكن الاعتماد على الصور الموثّقة بوصفها أدلة يصعب الطعن فيها، خاصة في قضايا الابتزاز أو التلاعب بالصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يشكّل غياب التوقيع الرقمي مؤشرًا على عدم أصالة المحتوى.