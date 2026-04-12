بريطانيا تُحمّل رؤساء شركات التكنولوجيا مسؤولية جنائية عن المحتوى الضار

أعلنت الحكومة البريطانية تشديد إجراءاتها القانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، عبر تبنّي قواعد جديدة تفرض مسؤولية جنائية مباشرة على رؤساء الشركات في حال عدم إزالة محتوى ضار، بما في ذلك المواد الجنسية غير القانونية.

وبموجب التشريع الجديد، يواجه المديرون التنفيذيون في شركات مثل "ميتا" و"إكس" و"تيك توك" عقوبات قد تصل إلى السجن إذا أخفقوا بشكل متكرر في الامتثال لأوامر إزالة محتوى يحرض على الأذى أو يتضمن صورًا حميمة نُشرت دون موافقة، بما في ذلك المحتوى المُنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا التحول نقلة في نهج التشريع، إذ انتقل من فرض غرامات مالية على الشركات إلى تحميل المسؤولية الجنائية للأفراد الذين يقودونها، بعد ضغوط برلمانية لإدراج هذا البند ضمن القانون.

وسيتولى مكتب الاتصالات البريطاني "Ofcom" الإشراف على تنفيذ القواعد، مع صلاحية ملاحقة المديرين في حال استمرار الانتهاكات وعدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.

كما تشمل الإجراءات تجريم إنشاء الصور الحميمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من دون موافقة أصحابها، وليس فقط نشرها، مع تشديد العقوبات في حالات الابتزاز أو التسبب في أذى نفسي.

وطالبت السلطات الشركات بتبني أنظمة رصد استباقية للمحتوى الضار، بدل الاكتفاء بالتعامل مع البلاغات بعد وقوع الانتهاك.

في المقابل، أثارت القواعد الجديدة مخاوف لدى شركات التكنولوجيا ومنظمات الحقوق الرقمية، إذ حذرت بعض الجهات من أن متطلبات المراقبة قد تدفع إلى إضعاف أنظمة التشفير وتقويض الخصوصية، فضلًا عن احتمال فرض رقابة مفرطة على المحتوى المشروع.

وتنص القواعد على إمكانية فرض غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أيهما أكبر، غير أن خيار العقوبات الجنائية، بما فيها السجن، يُعد الأداة الأشد تأثيرًا لضمان امتثال الشركات.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تضع المملكة المتحدة في موقع متقدم ضمن الدول الساعية إلى تنظيم نفوذ شركات التكنولوجيا، من خلال نقل المسؤولية من الكيانات المؤسسية إلى القيادات التنفيذية.