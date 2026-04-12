"أمازون" تستعد لإطلاق الإنترنت الفضائي "ليو" منتصف 2026

من المتوقع أن يشكل التنافس بين "أمازون" و"سبيس إكس"، ومالكيهما جيف بيزوس وإيلون ماسك، عاملًا رئيسيًا في رسم ملامح سوق الفضاء التجاري خلال العقود المقبلة، خاصة مع التوجه نحو إنشاء مراكز بيانات في المدار وتوسيع أنشطة السفر الفضائي التجاري...

أعلنت شركة "أمازون" أنها تعتزم إطلاق خدمتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ليو" في منتصف عام 2026، في خطوة طال انتظارها لمنافسة خدمة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، آندي جاسي، في رسالة إلى المساهمين إن المشروع بات "على وشك الإطلاق"، مشيرًا إلى حصول الشركة على التزامات إيرادات من مؤسسات حكومية وتجارية.

وكان المشروع قد انطلق في عام 2019 تحت اسم "Project Kuiper"، قبل أن يُعاد تسميته لاحقًا إلى "Leo"، ويضم حاليًا نحو 200 قمر صناعي في مدار منخفض، مع خطط لإطلاق "آلاف إضافية" خلال السنوات المقبلة.

ورغم ذلك، لا يزال المشروع متأخرًا بفارق كبير عن "ستارلينك"، التي تمتلك ما يقارب 10000 قمر صناعي، وتخطط لرفع العدد إلى 42000 قمر في المستقبل.

وأوضح جاسي أن خدمة "ليو" ستتكامل مع خدمات الحوسبة السحابية "AWS"، بما يتيح نقل البيانات وتحليلها واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الشركات والحكومات.

وفي سياق متصل، اختارت شركة "دلتا إير لاينز" الخدمة لتوفير الإنترنت على متن طائراتها، على أن يبدأ تطبيقها في 500 طائرة بحلول عام 2028، لتنضم إلى قائمة عملاء تضم "JetBlue" و"AT&T" و"Vodafone" و"DIRECTV Latin America" وشبكة النطاق العريض الوطنية في أستراليا ووكالة "ناسا".

وتواجه "أمازون" تحديات في هذا المجال، من بينها اعتمادها على صواريخ شركات منافسة لإطلاق الأقمار الصناعية، مع خطط لأن تتولى شركة "بلو أوريجن"، المملوكة لجيف بيزوس، هذه المهمة اعتبارًا من عام 2027.

ومن المتوقع أن يشكل التنافس بين "أمازون" و"سبيس إكس"، ومالكيهما جيف بيزوس وإيلون ماسك، عاملًا رئيسيًا في رسم ملامح سوق الفضاء التجاري خلال العقود المقبلة، خاصة مع التوجه نحو إنشاء مراكز بيانات في المدار وتوسيع أنشطة السفر الفضائي التجاري.