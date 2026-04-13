تحذير لمستخدمي "آبل" من احتيال إلكتروني يستهدف حسابات "آي كلاود"

حذّرت جهات معنية بحماية المستهلك من حملة احتيال إلكتروني تستهدف مستخدمي خدمات التخزين السحابي "آي كلاود" التابعة لشركة "آبل"، عبر رسائل بريد إلكتروني مضللة توهم الضحايا بأن حساباتهم مهددة بالحذف.

وتعتمد هذه الرسائل على إثارة القلق، إذ تزعم أن سعة التخزين قد امتلأت أو أن الحساب تم تعليقه، مع التهديد بحذف الصور ومقاطع الفيديو في حال عدم اتخاذ إجراء عاجل. وتدعو الرسائل المستخدمين إلى الضغط على روابط مرفقة لتحديث بيانات الدفع أو زيادة مساحة التخزين.

إلا أن هذه الروابط تقود في الواقع إلى مواقع احتيالية مصممة لسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، ما يعرّض الضحايا لخطر فقدان أموالهم أو تسريب معلوماتهم لجهات إجرامية.

وتزداد خطورة هذا النوع من الاحتيال بسبب تزامنه أحيانًا مع رسائل حقيقية من "آبل" بشأن امتلاء السعة التخزينية، ما يجعل التمييز بين الرسائل الأصلية والمزيفة أكثر صعوبة.

وتتنوع صيغ الرسائل الاحتيالية، إذ قد تتضمن عناوين مثل "تم حظر حسابك" أو "فشل الدفع"، وغالبًا ما تتضمن أخطاء لغوية أو عناوين بريد إلكتروني مشبوهة لا تتبع النطاقات الرسمية للشركة.

وينصح الخبراء بعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على الروابط الواردة فيها، مع ضرورة التحقق من حالة التخزين عبر إعدادات الجهاز مباشرة. كما يُوصى بالإبلاغ عن الرسائل المشبوهة للجهات المختصة، والتواصل مع البنك فورًا في حال إدخال بيانات مالية عن طريق الخطأ.