لتعزيز السيادة الرقمية: فرنسا تتجه لاعتماد "لينكس" بدلًا من "ويندوز"

أعلنت السلطات الفرنسية التوجه نحو استبدال نظام التشغيل "ويندوز" التابع لشركة "مايكروسوفت" بنظام "لينكس" مفتوح المصدر على أجهزة الدولة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا غير الأوروبية وتعزيز السيادة الرقمية.

وجاء القرار خلال اجتماع حكومي ضم عدة جهات معنية بالتحول الرقمي والأمن السيبراني والمشتريات، حيث تم الاتفاق على تسريع الانتقال إلى أدوات رقمية محلية أو مفتوحة المصدر، مع إعطاء الأولوية لتحويل محطات العمل الحكومية إلى "لينكس".

وأكد وزير الحسابات العامة الفرنسي ديفيد أميل أن الدولة تسعى إلى تقليص تبعيتها للتقنيات الأجنبية، مشددًا على ضرورة استعادة السيطرة على البيانات والبنية التحتية الرقمية، بدل الاعتماد على حلول خارجية تتحكم في تطويرها وتسعيرها.

ورغم هذا التوجه، يواجه المشروع تحديات عملية، إذ إن العديد من توزيعات "لينكس" تُطوّر خارج أوروبا، كما أن المؤسسة المشرفة على تطوير معاييره تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا التحول تدريجيًا، حيث طُلب من الوزارات إعداد خطط تنفيذية بحلول خريف العام الحالي، تشمل مجالات رئيسية مثل بيئات العمل الرقمية، وأدوات التعاون، وأنظمة الحماية، والذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات، والبنية التحتية للشبكات.