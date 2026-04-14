اختراق بيانات "بوكينغ" يكشف معلومات حجوزات واتصالات واسعة للعملاء

أعلنت منصة "بوكينغ" تعرّضها لاختراق أمني أتاح لأطراف غير مصرح لها الوصول إلى بيانات عدد غير محدد من المستخدمين، شملت معلومات تتعلق بالحجوزات ووسائل الاتصال.

وأوضحت الشركة أنّها رصدت نشاطًا غير اعتيادي مكّن جهات خارجية من الاطلاع على تفاصيل حجوزات بعض العملاء، مشيرةً إلى أنّها سارعت إلى احتواء الحادثة وتحديث أرقام التعريف الخاصة بالحجوزات، إلى جانب إبلاغ المتضررين.

وبيّنت التحقيقات الأولية أنّ البيانات التي جرى الوصول إليها قد تشمل أسماء المستخدمين، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، العناوين، إضافةً إلى تفاصيل الحجز وأي معلومات شاركها العملاء مع أماكن الإقامة.

في المقابل، أكدت الشركة أنّ المعلومات المالية لم تتأثر بالاختراق، من دون أن تكشف عن عدد الحسابات المتضررة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة محاولات احتيال إلكتروني استهدفت المنصة مؤخرًا، حيث استغلّ محتَالون بيانات الحجوزات لإقناع المستخدمين بتقديم معلومات دفع بحجة التحقق المسبق، قبل فرض رسوم مرتفعة.

وتواجه "بوكينغ" منذ سنوات تحديات أمنية، إذ سبق أن تعرّضت لاختراق عام 2018 عبر هجمات تصيّد استهدفت موظفين في فنادق، ما أدى حينها إلى تسريب بيانات أكثر من 4000 مستخدم، وتغريم الشركة لاحقًا 475000 يورو بسبب التأخر في الإبلاغ عن الحادثة.

وتدير الشركة، التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها، منصة تضم أكثر من 30 مليون موقع إقامة حول العالم، وتربط ملايين المسافرين بخدمات السفر والإقامة.