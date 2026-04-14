نظام إسرائيلي يراقب 500 مليون جهاز عبر بيانات الإعلانات

بحسب التقرير، طوّرت النظام شركة "كوبويبز تكنولوجيز"، التي تطرح "ويبلوك" كجزء من منظومة أوسع تضم أدوات أخرى مثل "تانغلز"، ما يتيح لجهات أمنية الوصول إلى بيانات تشمل معرّفات الأجهزة ومواقعها وسجلات استخدام تمتد لسنوات...

كشف تقرير صادر عن مختبر "سيتيزن لاب" الكندي استخدام نظام مراقبة إسرائيلي يُعرف باسم "ويبلوك" لتعقّب ما يصل إلى 500 مليون جهاز حول العالم، اعتمادًا على بيانات تُجمع من تطبيقات الهواتف والإعلانات الرقمية.

وبحسب التقرير، طوّرت النظام شركة "كوبويبز تكنولوجيز"، التي تطرح "ويبلوك" كجزء من منظومة أوسع تضم أدوات أخرى مثل "تانغلز"، ما يتيح لجهات أمنية الوصول إلى بيانات تشمل معرّفات الأجهزة ومواقعها وسجلات استخدام تمتد لسنوات.

ويتيح النظام، وفق التحقيق، مراقبة تحركات مجموعات سكانية كاملة وتحليل خصائصها، استنادًا إلى تدفقات مستمرة من البيانات المجمّعة من التطبيقات التجارية وشبكات الإعلانات.

وأظهر التقرير أنّ جهات حكومية وأمنية في عدد من الدول استخدمت هذه التقنيات، من بينها أجهزة أمنية في المجر، والشرطة في السلفادور، إضافة إلى مؤسسات في الولايات المتحدة، بينها وكالات إنفاذ القانون والجيش.

كما بيّنت سجلات شراء أن وزارة الداخلية النمساوية اقتنت أحد منتجات الشركة عام 2024 مقابل 847000 يورو، فيما امتنعت حكومات أخرى عن التعليق على استخدام هذه الأنظمة.

ويأتي هذا الكشف في سياق تزايد الجدل حول شركات التجسس الإسرائيلية، التي ارتبطت سابقًا ببرمجيات مثيرة للجدل استُخدمت في مراقبة معارضين وصحافيين، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية والحريات المدنية.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد هذه الأنظمة على بيانات الإعلانات يجعل شريحة واسعة من مستخدمي الهواتف عرضة للتتبع، حتى عبر تطبيقات تبدو غير مرتبطة مباشرة بالإعلانات.

وفي ضوء ذلك، دعا الباحثون المستخدمين إلى تقليل أذونات تتبع البيانات في التطبيقات، وتعطيل معرّفات الإعلانات، ومراجعة الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات، للحدّ من تسريب المعلومات الشخصية.