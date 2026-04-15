قراصنة يهددون بتسريب بيانات بعد اختراق "روكستار"

هدّدت مجموعة قرصنة تُعرف باسم "ShinyHunters" بنشر بيانات قالت إنها حصلت عليها من شركة "روكستار غيمز"، المطوّرة لسلسلة ألعاب "Grand Theft Auto"، في حال لم تدخل الشركة في مفاوضات فدية.

وأوضحت المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى خوادم تديرها جهة خارجية مرتبطة بالشركة، ونشرت رسالة تحذيرية تطالب بالدفع مقابل عدم تسريب البيانات، ملوّحة بعواقب رقمية إضافية في حال تجاهل مطالبها.

في المقابل، قلّلت "روكستار" من حجم الحادث، مؤكدة أن الاختراق طال كمية محدودة من معلومات غير حساسة، وأنه لا يؤثر في أنظمتها أو بيانات المستخدمين.

وتُعد هذه الواقعة ثاني هجوم إلكتروني يستهدف الشركة خلال ثلاثة أعوام، فيما تُعرف مجموعة "ShinyHunters" بسجلها في استهداف شركات كبرى، بينها "مايكروسوفت" و"سيسكو" و"تيكت ماستر".

ويرتبط القراصنة بشبكة غير رسمية تُعرف باسم "Com"، تضم أفرادًا تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، يعتمدون أسلوب الابتزاز عبر التهديد بنشر البيانات المسروقة مقابل مدفوعات غالبًا ما تكون بعملة "بيتكوين".

وتأتي الحادثة في ظل أهمية سلسلة "Grand Theft Auto" كواحدة من أنجح ألعاب الفيديو عالميًا، إذ حقق الإصدار الخامس منها مع نمطه الجماعي أكثر من 8 مليارات دولار منذ إطلاقه عام 2013، وفق تقارير الشركة.