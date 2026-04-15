"غوغل" تعلن عن تشفير جديد في "جيميل" لتعزيز الخصوصية... ما تفاصيله؟

أطلقت شركة "غوغل" ميزة التشفير من جهة العميل في بريدها الإلكتروني "جيميل"، في خطوة تعكس تحولًا جوهريًا في نهج حماية البيانات، وسط تصاعد التهديدات السيبرانية والضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا.

وتقوم التقنية الجديدة على تشفير الرسائل قبل مغادرتها جهاز المستخدم، سواء كان هاتفًا أو حاسوبًا، بحيث تتحول إلى بيانات غير قابلة للقراءة، ولا يمكن فكها إلا باستخدام مفاتيح خاصة لا تمتلكها "غوغل". وبذلك، تفقد الشركة تقنيًا القدرة على الاطلاع على محتوى الرسائل، حتى من داخل أنظمتها أو استجابة لطلبات رسمية.

ويكمن الفارق الأساسي في آلية إدارة مفاتيح التشفير، إذ لم تعد هذه المفاتيح محفوظة لدى "غوغل" كما في السابق، بل تُدار عبر جهات خارجية متخصصة مثل "فلوكريبت" و"فورتانيكس"، أو عبر خوادم خاصة بالمؤسسات، ما يجعل الرسائل بالنسبة للشركة بمثابة "صندوق مغلق".

ويأتي هذا التطور استجابة لتحولات قانونية وتقنية، أبرزها تشديد قوانين حماية البيانات مثل اللائحة الأوروبية لحماية الخصوصية وقانون كاليفورنيا، إضافة إلى تزايد اعتماد قطاعات حساسة كالدفاع والطاقة على الحوسبة السحابية، وما يرافق ذلك من مخاوف تتعلق بالسيادة الرقمية.

كما تسعى "غوغل" من خلال هذه الخطوة إلى منافسة تطبيقات المراسلة المشفرة التي بدأت تكتسب حضورًا في بيئات العمل، في وقت باتت فيه المؤسسات تطالب بضمانات تقنية تمنع الوصول إلى البيانات، بدل الاكتفاء بالثقة في مزود الخدمة، وفق تقارير حديثة.

في المقابل، يحمل التشفير المعمق تبعات وظيفية واضحة، إذ يفقد "جيميل" العديد من ميزاته الذكية عند تفعيل الخاصية، بما في ذلك قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على تحليل الرسائل لتلخيصها أو تنظيم المواعيد.

وتحذر تقارير تقنية من مخاطر فقدان مفاتيح التشفير، إذ يؤدي ذلك إلى ضياع الرسائل المشفرة نهائيًا، لعدم وجود نسخ احتياطية لدى "غوغل"، ما يفرض مسؤولية أمنية إضافية على المؤسسات لإدارة هذه المفاتيح وتأمينها.

ورغم أن التشفير من جهة العميل يُعد من أقوى وسائل حماية المحتوى، إلا أن بعض البيانات الوصفية، مثل هوية المرسل والمستلم وتوقيت الإرسال، تظل متاحة لمزود الخدمة لأغراض تشغيلية، ما يعني أن الحماية تظل جزئية ضمن منظومة أمنية أشمل.