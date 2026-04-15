"فيكتور": الجيش الأميركي يطوّر نموذج ذكاء اصطناعي عسكري خاص

كشفت تقارير حديثة أن الجيش الأميركي طوّر خلال الأشهر الماضية نموذج ذكاء اصطناعي خاصًا به يحمل اسم "فيكتور"، يعتمد على بيانات جُمعت من عمليات عسكرية حديثة، من بينها الحرب في أوكرانيا والحرب على إيران، في خطوة تعكس توجّهًا متسارعًا نحو امتلاك تقنيات مستقلة في هذا المجال.

ويعمل "فيكتور" كنظام يجمع بين قاعدة بيانات تفاعلية ومنصة نقاش شبيهة بموقع "ريديت"، إلى جانب روبوت دردشة يحاكي أسلوب "شات جي بي تي"، حيث يستطيع الجنود طرح الأسئلة والحصول على إجابات مدعومة بروابط وتجارب ميدانية من وحدات أخرى.

وبحسب التقرير، يمكن للنظام تقديم إرشادات عملية في الوقت الفعلي، مثل شرح كيفية تشغيل معدات أو التعامل مع أنظمة معقدة، مع إتاحة الوصول إلى خبرات متراكمة داخل الجيش، ما يسهم في تحسين سرعة اتخاذ القرار.

ويمثل تطوير "فيكتور" تحولًا في استراتيجية الجيش الأميركي، الذي كان يعتمد سابقًا على نماذج تجارية طوّرتها شركات خاصة، قبل أن يتجه إلى بناء أنظمة داخلية، بالتعاون مع شركة خارجية لم يُكشف عن اسمها حتى الآن.

ويرى كبير مسؤولي التكنولوجيا في الجيش الأميركي، أليكس ميلر، أن هذا النوع من النماذج يمكن أن يقلل من الأخطاء التشغيلية، عبر تقديم توصيات مبنية على بيانات موثوقة، على غرار ما تقوم به روبوتات الدردشة المدنية.

وأظهرت تجارب سابقة استخدام النموذج في تدريبات مشتركة مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث استقبل كميات كبيرة من البيانات من مستشعرات ميدانية وتقارير بشرية، ثم عالجها بسرعة لتقديم توصيات تكتيكية دقيقة للجنود.

وفي هذا السياق، أوضح العقيد جيف بيكلر أن ساحات المعارك الحديثة تنتج تدفقات هائلة من البيانات تفوق قدرة الأفراد على تحليلها، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أداة ضرورية لفهم هذه المعلومات واستخلاص أنماط مفيدة منها في وقت قياسي.

وأضاف أن "فيكتور" يتميز بقدرته على الاحتفاظ بسياق المعلومات وربطها ببيانات أخرى، ما يساعد على اكتشاف الأنماط الخطرة وتسريع الاستجابة مقارنة بالتحليل البشري التقليدي.

ويهدف النموذج إلى "الحد من الأخطاء المتكررة بين الوحدات العسكرية"، إذ كانت المعلومات سابقًا تبقى محصورة داخل كل وحدة، ما يؤدي إلى تكرار المشكلات نفسها. أما مع "فيكتور"، فيمكن "مشاركة الخبرات والدروس المستفادة على نطاق أوسع داخل المؤسسة العسكرية".

وأشار المقدم جون نيلسن، المشرف على تطوير المشروع، إلى أن النظام قد يتطور لاحقًا ليصبح متعدد الوسائط، مع القدرة على تحليل الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي يرفعها الجنود مباشرة.

وأوضح أن النموذج مصمم ليكون بمثابة مساعد ميداني دائم، يتيح للجنود التفاعل معه بسهولة للحصول على معلومات فورية، بطريقة مشابهة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدنية.

في المقابل، حذّر خبراء من مخاطر الاعتماد المفرط على هذه التقنيات، لا سيما ما يُعرف بـ"هلوسة" الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي إلى تقديم معلومات غير دقيقة، وهو أمر بالغ الحساسية في السياق العسكري.

كما أشار بول شار، المسؤول السابق في القوات الأميركية، إلى أن التحديات قد تتفاقم مع تطور ما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على الوصول إلى أنظمة متعددة واتخاذ قرارات معقدة، ما يثير تساؤلات بشأن مستوى السيطرة البشرية على هذه الأنظمة.