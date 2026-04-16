انقطاع "ستارلينك" يعطّل سفنًا مسيّرة ويضع اعتماد الجيش الأميركي على "سبيس إكس" تحت المجهر

كشفت الاختبارات عن ثغرات خطيرة في الاعتماد على خدمة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، بعد انقطاع عالمي سبّب تعطّل نحو 20 سفينة مسيّرة وفقدان الاتصال بها قبالة سواحل كاليفورنيا، وسط تحذيرات من تأثير المشاكل التقنية على جاهزية الجيش الأميركي.

أدرك مسؤولون في البحرية الأميركية خلال اختبار لسفن غير مأهولة، في آب/ أغسطس الماضي، أنّهم أمام مسألة ستؤدي إلى فشل المنظومة، وهي خدمة "ستارلينك".

وذلك بعد أن تسبّب انقطاع عالمي في شبكة الأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك، الذي أصاب ملايين من مستخدمي "ستارلينك"، إلى بقاء نحو 20 ‌سفينة غير مأهولة قبالة سواحل كاليفورنيا، وانقطاع الاتصالات وتوقف العمليات مدة ساعة تقريبًا.

وكشفت وثائق داخلية للبحرية الأميركية اطلعت عليها "رويترز" ومصدر مطّلع أنّ هذه الواقعة، التي تضمنت زوارق مسيّرة بهدف تعزيز الخيارات العسكرية الأميركية في حال نشوب صراع مع الصين، كانت ​واحدة من عدة اضطرابات في اختبارات البحرية الأميركية المرتبطة بخدمة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، والتي حالت ​دون تمكن المشغّلين من الاتصال بالسفن ذاتية القيادة.

وتتجه شركة "سبيس إكس" نحو طرح ⁠عام بقيمة تريليونَي دولار هذا الصيف، الذي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق.

وهي بذلك تعزّز مكانتها ​كأغلى شركات الفضاء في العالم، وهو ما يعود جزئيًا إلى أنّها لا غنى عنها بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، لتوفيرها مجموعة من ​التقنيات التي تمتدّ من الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى الذكاء الاصطناعي العسكري.

وأثبتت "ستارلينك"، على وجه الخصوص، أنّها عنصر أساسي في البرامج المهمة، التي تمتدّ من المُسيّرات إلى تتبّع الصواريخ، بفضل مجموعة مكونة من 10 آلاف قمر اصطناعي في مدار ​أرضي منخفض، وهو نطاق يوفّر للجيش شبكة قادرة على الصمود في وجه هجمات محتملة من الأعداء.

لكنّ الحوادث ​التي تعرضت لها البحرية مع "ستارلينك" في برنامجها للطائرات المسيّرة ذاتية القيادة، التي لم يُعلن عنها من قبل، تسلّط الضوء على التحديات المصاحبة ‌لاعتماد ⁠الجيش الأميركي المتزايد على "سبيس إكس"، والمخاطر التي تجلبها لوزارة الدفاع (البنتاغون).

وتأكيدًا على أهمية "ستارلينك" لدى الولايات المتحدة، قال نائب مدير "مشروع أمن الفضاء في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية"، كلايتون سووب، إنّه "لولا ’ستارلينك’، ما كان بإمكان الحكومة الأميركية الوصول إلى منظومة عالمية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض".

فيما اكتفت المسؤولة الصحافية ​في البنتاغون، كيرستن ديفيز، بالقول إنّ "الوزارة تستفيد من ⁠أنظمة متعددة وقوية وموثوقة لشبكتها الواسعة".

وفي المقابل، حذّر مشرّعون ديمقراطيون البنتاغون من مخاطر الاعتماد على شركة واحدة، يقودها أغنى رجل في ​العالم في توفير قدرات مهمة للأمن القومي.

وفي السياق، كشفت خلافات داخل وزارة الدفاع، وإدراج شركة "​أنثروبيك" الناشئة في ⁠مجال الذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء، كيف أنّ الاعتماد المفرط على مورد واحد للذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق مشاكل في حالة الاستغناء عنه.

وأفادت "رويترز"، العام الماضي، بأنّ ماسك عطّل بشكل غير متوقع خدمة "ستارلينك" عن القوات الأوكرانية وهي ⁠تحاول استعادة ​أراض من روسيا، ما أضعف ثقة الحلفاء في الملياردير.

وذكرت وكالة "رويترز" أيضًا، أنّ وثائق للبحرية ​الأميركية استطاعت الاطلاع عليها أظهرت سلسلة أخرى من اختبارات البحرية التي تعطّلت بسبب مشاكل متقطعة في الاتصال بشبكة "ستارلينك"، وذلك في الأسابيع التي سبقت ​انقطاع الخدمة حول العالم في آب/ أغسطس.