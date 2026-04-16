"غوغل" تطلق تطبيقًا لدمج "جيميناي" مباشرة في "ويندوز"

بحسب تقارير تقنية، يتفوق التطبيق الجديد في بعض الجوانب على خدمة "كوبايلوت" التي تقدمها "مايكروسوفت" ضمن نظام "ويندوز"، رغم أنه لا يزال يواجه بعض المشكلات التقنية مثل التوقف المفاجئ في بعض الأحيان...

أعلنت شركة "غوغل" إطلاق تطبيق جديد لأنظمة "ويندوز" يتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، دون الحاجة إلى استخدام المتصفح أو زيارة موقع الخدمة.

ويعمل التطبيق بواجهة تشبه شريط البحث في أنظمة "ماك أو إس"، حيث يمكن للمستخدم إجراء عمليات بحث أو طرح أسئلة على "جيميناي" مباشرة من سطح المكتب، مع إمكانية استدعائه بسرعة عبر اختصار لوحة المفاتيح.

ويقدّم التطبيق تكاملًا واسعًا مع بيانات المستخدم، إذ يستطيع البحث داخل الملفات المخزنة على الجهاز أو ضمن حساب "غوغل درايف"، ما يعزز قدرته على تقديم إجابات وسياقات مخصصة.

ومن أبرز مزاياه إمكانية تحليل المحتوى الظاهر على الشاشة، إذ يمكن للمستخدم تحديد أي عنصر أو نص أمامه وطلب معلومات عنه فورًا، دون الحاجة إلى التقاط صور أو استخدام تطبيقات إضافية.

كما يتيح التطبيق التفاعل مع "جيميناي" بطريقة مشابهة لتجربة الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد"، حيث يمكن طرح الأسئلة والحصول على ردود فورية أثناء استخدام أي برنامج آخر.

وبحسب تقارير تقنية، يتفوق التطبيق الجديد في بعض الجوانب على خدمة "كوبايلوت" التي تقدمها "مايكروسوفت" ضمن نظام "ويندوز"، رغم أنه لا يزال يواجه بعض المشكلات التقنية مثل التوقف المفاجئ في بعض الأحيان.

وتتوفر واجهة التطبيق حاليًا باللغة الإنجليزية، مع دعم إدخال الأوامر بلغات متعددة، إلى جانب خطط لإضافة مزيد من اللغات مستقبلًا، فيما أصبح التطبيق متاحًا للتنزيل للمستخدمين حول العالم.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية "غوغل" لتوسيع حضور "جيميناي" عبر مختلف منتجاتها، بعد دمجه في خدماتها السحابية مثل البريد الإلكتروني والتخزين، وكذلك في متصفح "كروم" ومنصة "يوتيوب".

ومن المتوقع أن يتطور التطبيق لاحقًا ليعمل كوكيل ذكاء اصطناعي متكامل على أجهزة المستخدمين، على غرار حلول مماثلة تقدمها شركات أخرى في هذا المجال.