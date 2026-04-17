لمنافسة "ستارلينك": "أمازون" تستحوذ على "غلوبالستار" بـ11.57 مليار دولار

أعلنت شركة "أمازون" عزمها الاستحواذ على شركة الأقمار الصناعية "غلوبالستار" في صفقة تبلغ قيمتها 11.57 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في قطاع الإنترنت الفضائي ومنافسة خدمة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس".

ومن شأن الصفقة، التي لا تزال بانتظار موافقات تنظيمية، أن تمنح "أمازون" إمكانية الوصول إلى شبكة تضم نحو 24 قمرًا صناعيًا تديرها "غلوبالستار"، ما يدعم خططها لتوسيع بنيتها التحتية الفضائية.

وبموجب الاتفاق، سيُتاح لمساهمي "غلوبالستار" اختيار الحصول على 90 دولارًا نقدًا مقابل كل سهم، أو استبداله بـ0.3210 سهم من أسهم "أمازون".

وتسعى "أمازون" إلى تسريع تطوير شبكتها عبر نشر نحو 3200 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض بحلول عام 2029، مع التزام بوضع قرابة نصف هذا العدد قبل تموز/يوليو 2026 وفق متطلبات تنظيمية. وتدير الشركة حاليًا أكثر من 200 قمر صناعي، وتستعد لإطلاق خدمات الإنترنت الفضائي خلال العام الجاري.

في المقابل، تواصل "ستارلينك" تعزيز موقعها كأكبر مزود لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مع تشغيل نحو 10000 قمر صناعي وخدمة أكثر من 9 ملايين مستخدم حول العالم.

وتُعد "غلوبالستار"، ومقرها ولاية لويزيانا الأميركية، من أبرز مزودي خدمات الاتصالات الفضائية، إذ توفر خدمات الصوت ونقل البيانات وتتبع الأصول لقطاعات متعددة، كما تشغّل التقنية الداعمة لميزة "الاستغاثة الطارئة" في أجهزة "آبل".

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لتوسيع شبكتها إلى 54 قمرًا صناعيًا بدعم من "آبل"، التي استثمرت نحو 1.5 مليار دولار فيها، في حين وقّعت "أمازون" و"آبل" اتفاقًا لمواصلة تشغيل خدمات السلامة المعتمدة على الأقمار الصناعية، مثل "الاستغاثة الطارئة" و"العثور على جهازي"، لمستخدمي "آيفون" و"ساعة آبل".

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال العام المقبل، بعد استكمال الموافقات التنظيمية وتحقيق شروط تتعلق بنشر الأقمار الصناعية.